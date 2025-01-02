2025歐洲選舉牽動歐盟 德國羅馬尼亞捷克最受矚

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（中央社記者田習如布魯塞爾2日專電）今年數個歐洲國家的選舉可能導致替換執政者，進而牽動歐盟共同政策。最受矚目的是德國、捷克國會改選極右派表現，羅馬尼亞受TikTok影響的總統重選，以及波蘭總統選舉能否穩固執政黨。

德國：極右派得票牽制新政府親歐親美

德國2月23日的國會改選焦點，除了極右派「另類選擇黨」（AfD）在美國科技大亨馬斯克（Elon Musk）跨海加持下的支持度會衝多高，還有就是可望成為最大黨的保守派基督教民主黨（CDU）黨魁梅爾茨（Friedrich Merz）將如何組成聯合政府。

歐洲媒體一般認為梅爾茨將會比現任總理蕭茲（Olaf Scholz）在對外政策上更有決斷力，他支持軍援烏克蘭金牛座（Taurus）長程飛彈，與蕭茲不同，他也更想強化歐洲國防自主、提高歐洲在北大西洋公約組織（NATO）的領導力，並對德國與法國、波蘭的傳統「威瑪三角」（Weimar Triangle）合作機制更有興趣。

不過，梅爾茨雖然與歐盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）同屬基民黨，但他不見得會讓她的日子更好過。

柏林智庫「歐洲外交關係協會」（ECFR）資深研究員克里夫（Jeremy Cliffe）和普列琳（Jana Puglierin）上個月共同撰文指出，梅爾茨在黨內與范德賴恩關係冷淡，且不贊同歐盟執委會的移民方案、對中國電動車加徵關稅、設下2035年內燃機新車禁令等政策。

兩位學者也認為，梅爾茨對中國的態度會在「地緣政治鷹派的天性和對企業友善的傾向之間拉扯」。同時，若德國疑歐且反北約的極右和極左派得票愈高，梅爾茨未來執政朝向親歐親美就將面臨愈大壓力。

羅馬尼亞：焦點在TikTok是否成外力介選利器

去年羅馬尼亞總統大選首輪投票被憲法法院宣告無效，預期在今年上半年重新選舉。這場選舉將是歐盟因應外國勢力操弄網路資訊的觀察指標。

此緣於去年選前民調和知名度都低的極右翼獨立候選人喬吉斯古（Calin Georgescu）意外進入決選。由於他的立場親俄羅斯，競選活動大量依靠TikTok影片宣傳，使俄國可能透過中資短影音平台TikTok介選的爭議，在羅馬尼亞政府調查下浮上枱面。

歐盟執委會去年12月宣布對TikTok正式立案調查，指其涉嫌未依「歐盟數位服務法」（DSA）的規定，防範羅馬尼亞大選出現境外勢力操弄資訊風險。執委會並命令TikTok保存平台上至3月底為止的歐洲選舉資料，亦即包含德國大選。

波蘭：執政黨欲拿下總統 移除政策阻礙

將在5月舉行的波蘭總統大選，正值波蘭政府輪值歐盟上半年主席國期間，親歐派總理圖斯克（Donald Tusk）能否撇開現任極右派總統杜達（Andrzej Duda）的牽制，就看此役。

歐洲新聞台（Euronews）形容這場選舉也是對2023年底圖斯克執政以來的公民投票。雖然目前他的滿意度民調不佳，但預料圖斯克領導的「公民議壇黨」（Civic Platform）候選人將會打贏杜達的「法律與正義黨」（PiS）候選人。

杜達在任總統已9年，雖然波蘭是由總理主政，但杜達常利用否決權阻撓圖斯克的政策。在此之前，總統府和總理府都是極右派當家，經常配合匈牙利總理奧班（Viktor Orban）跟歐盟主流唱反調。

捷克：極右派若重掌權 衝擊歐盟施政

有「捷克川普」之稱的民粹富商巴比斯（Andrej Babiš）聲勢看漲，他所領導的「不滿公民行動黨」（ANO 2011）去年在參議院及地方選舉、歐洲議會（European Parliament）選舉都大有斬獲，今年10月的眾議院改選也可能保持最大黨地位。

巴比斯曾爆出擔任總理期間詐貪歐盟補助款的爭議，2021年選後無法組成聯合政府，成為最大反對黨黨魁。他在去年與匈牙利的奧班、斯洛伐克總理費佐（Robert Fico）共同組成歐洲議會新的極右派黨團「歐洲愛國者」（PfE），是席次第3大黨團。

若捷克再次由極右派執政，目前政府親歐、抗俄、疑中的路線恐將逆轉，成為奧班欲整合、擴大歐盟極右派勢力的助力。

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2025年歐盟境內還有1月間克羅埃西亞的總統第2輪選舉，反對政府援烏的米蘭諾維奇（Zoran Milanovic）可望順利連任，不過執政權在總理手中。11月愛爾蘭也將舉行總統選舉，與許多議會制歐洲國家相同，愛爾蘭總統是虛位元首。

非歐盟國家的歐洲選舉包括1月白俄羅斯總統大選、2月科索沃國會選舉、5月阿爾巴尼亞國會改選、摩爾多瓦國會改選最晚會在7月舉行，以及9月挪威國會改選。（編輯：田瑞華）1140102