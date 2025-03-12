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俄國介入勝選無效 羅馬尼亞極右候選人上訴失敗 總統大選添變數

2025/3/12 10:51（3/12 11:09 更新）
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羅馬尼亞極右派候選人喬吉斯古（前左）確定無法參加5月重新舉行的總統大選。（路透社）
羅馬尼亞極右派候選人喬吉斯古（前左）確定無法參加5月重新舉行的總統大選。（路透社）
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（中央社布加勒斯特11日綜合外電報導）羅馬尼亞極右派候選人喬吉斯古今天上訴失敗，確定無法參加5月重新舉行的總統大選，他未表態支持其他可能的人選，誰將代替他競選的不確定性為選情增添變數。

綜合路透社和法新社報導，羅馬尼亞預定在5月4日和5月18日重新舉行大選。有沒有其他極右派人選可以成功爭取到喬吉斯古（Calin Georgescu）選民的支持，將決定羅馬尼亞是否成為匈牙利和斯洛伐克之外，另一個朝俄羅斯靠攏的中東歐國家的關鍵。

62歲的喬吉斯古立場親俄，以獨立候選人身分投入去年11月的總統大選，並意外在首輪投票出線。然而，憲法法院12月以資金未申報及俄羅斯干預選舉為由裁定結果無效，須重新舉行選舉。俄羅斯被控利用社群媒體為喬吉斯古「大規模」拉票，他們雙雙否認這類介選指控。

憲法法院今天在聲明中表示，法官一致駁回上訴，但未立即提供理由等相關細節。這是最終裁定，喬吉斯古無法提出異議。

喬吉斯古上訴遭到駁回後，在臉書（Facebook）上傳的影片中說：「我認為我的任務完成。」他呼籲民眾「以民主、和平的方式證明我們的選擇直到最後一刻都很重要」。

他在社群平台X寫道：「美國正再次變得偉大，而歐洲和羅馬尼亞卻變得微不足道、貪汙腐化並受到獨裁統治。」他近來曾自認「超挺」美國總統川普。

川普政府部分高層都支持喬吉斯古，包括川普的顧問馬斯克（Elon Musk）。民調原本預測喬吉斯古在5月大選可以拿下約40%得票率。

喬吉斯古在臉書上另一則發文採取安撫的語氣，敦促支持者在支持其他候選人時要遵從自己的良心，不過他未立即替任何候選人背書。

喬吉斯古上訴遭到駁回消息一出後，憲法法院外數百名支持他的群眾直呼簡直是遇到了「小偷」。

一名51歲退休人士稍早告訴法新社：「這裡不再是民主國家。我們活在什麼地方？活在一個獨裁國家。」一名45歲工程師說：「我們想選我們要的人…我們要的是他（喬吉斯古）。我們不要其他人。」

分析家普遍預測極右派政黨「團結羅馬尼亞聯盟」（AUR）主席西米昂（George Simion）將代表極右派陣營競選總統。自去年大選被裁定無效以來，西米昂直言力挺喬吉斯古。

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西米昂在今晚訪問中說，他不打算競選，但將與喬吉斯古等人會商。西米昂在X上發文指控憲法法院「嘲弄羅馬尼亞人民」並「攻擊我們的民主和基本權利與自由」。

提交候選人名單的截止日期是本月15日。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1140312

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