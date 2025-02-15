范斯慕尼黑演說犯德國眾怒 遭批為極右翼政黨助選

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（中央社記者林尚縈柏林14日專電）美國副總統范斯在慕尼黑安全會議發表演說，指歐洲內部比俄羅斯或中國更危險，批評德國排斥「德國另類選擇黨」，引發德國政界強烈不滿，認為范斯在德國大選期間為極右翼站台，干涉德國內政。

第61屆慕尼黑安全會議（MSC）14日正式開幕，德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）、歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）、美國副總統范斯（J.D. Vance）、中國外交部長王毅等相繼發表演說。

范斯在演說時說，歐洲目前面臨的最大威脅「不是來自俄羅斯或中國，而是來自內部」。批評歐盟近年來限制言論自由、審查社群媒體，甚至取消選舉結果，並將這些行為比擬為「蘇聯式專制手段」。

他點名羅馬尼亞選舉因「所謂的俄羅斯干預」遭法院無效判決、德國警方對網路反女權言論進行搜查，並質疑英國對反墮胎人士的法律制裁，稱這些行為顯示「歐洲正在背棄民主價值」。

范斯話鋒一轉，為川普上任後的移民政策辯護，並抨擊德國主流政黨拒絕與極右翼政黨「德國另類選擇黨」（AfD）合作，稱德國的「防火牆」（Brandmauer）機制將重要選民群體排除在政治討論之外。

范斯言論引發現場與會人士譁然，儘管演講開場時曾獲得掌聲，但隨著內容深入，台下反應漸趨冷淡，直播鏡頭照到與會的巴伐利亞邦長居德（Markus Söder）、國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）都面露不悅。

德媒透露，范斯演說結束後，隨即與AfD總理候選人魏德爾（Alice Weidel）在舉行會議的飯店，進行約30分鐘左右的私下會面。AfD發言人向明鏡週刊（Der Spiegel）證實，雙方討論了烏俄戰爭及德國內政，特別是范斯在演說中提到的「防火牆」議題。

范斯的言論與和極右翼政黨代表的會面引起強烈反彈，佩斯托瑞斯隨後回應，嚴詞批評范斯「將歐洲民主與中俄等威權政體相提並論」，指出范斯對德國政治生態的描述完全背離現實。

佩斯托瑞斯說：「我們的民主制度允許AfD參與選舉與公共討論，沒有人被剝奪權利。」痛批范斯誤導公眾，將歐洲政府描繪成一個打壓少數意見的「非民主形象」。

總理蕭茲（Olaf Scholz）則在德國廣播電台（Deutschlandfunk）節目中表示：「范斯的言論令人不解，德國的民主體制是建立在反對法西斯主義的基礎上，這是我們無法妥協的價值。」進一步解釋，不與AfD這類極右翼政黨合作是德國政治傳統。

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目前民調最高的最大在野黨、基民盟（CDU）總理候選人梅爾茨（Friedrich Merz）也表態反對范斯的演說內容，認為他的言論幾乎是「對歐洲與德國的不當干預」，透露已在與范斯的會面中明確表達德國與美國在多項議題上的立場分歧。

而針對范斯在全球重要安全與防務會議上的演說，幾乎未觸及烏克蘭戰爭、美軍駐歐或北大西洋公約組織（NATO）角色，反而將焦點轉向移民問題與歐洲內政的做法，明鏡週刊一篇評析指出，范斯此舉意在轉移焦點，「淡化未來美國在歐洲防務的角色」。（編輯：田瑞華）1140215