俄烏鏖戰 波蘭反對黨總統候選人批歐盟決策助長戰爭

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（中央社記者彭維楀華沙21日專電）波蘭保守派反對黨法律與正義黨（PiS）總統候選人諾羅基（Karol Nawrocki），最近在選戰中猛烈抨擊歐盟，聲稱是「歐洲菁英」的決策導致俄羅斯侵略烏克蘭，並將現任波蘭總理圖斯克形容為「歐洲菁英的管家」。

圖斯克（Donald Tusk）則回擊，諾羅基散播「克里姆林宮的敘述」，試圖將俄烏戰爭的責任歸咎於歐洲與西方。

波蘭獨立英文網路媒體波蘭筆記（Note From Poland）報導，諾羅基在競選活動中指控，歐盟領袖的決策導致當前歐洲的混亂，使俄羅斯得以發動戰爭。

諾羅基批評歐盟與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的能源合作，稱其長期補貼俄羅斯，間接助長戰爭。他承認「發動戰爭的是俄羅斯」，但強調「歐盟菁英的態度促成了戰爭」。此外，他警告波蘭不能讓這些歐洲勢力削弱與美國的聯盟，並承諾如果當選，將確保波美關係穩固。

諾羅基同時將圖斯克及華沙市長佐薩斯科斯基（Rafał Trzaskowski）並列，稱圖斯克是「歐洲菁英的管家」，佐薩斯科斯基則是「副管家」。圖斯克迅速回擊，在社交媒體上譴責諾羅基的言論與俄羅斯宣傳如出一轍，並諷刺PiS應該考慮更換候選人。

佐薩斯科斯基也發表聲明，批評諾羅基的言論「不負責任，對波蘭利益構成威脅」，並警告這類說法正是俄羅斯常見的分化策略。

諾羅基此前曾表示目前不考慮烏克蘭加入歐盟或北約，引發執政聯盟及烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）不滿。

波蘭長期支持烏克蘭的歐盟與北約入盟進程，諾羅基的立場顯示，若他當選，波蘭的外交政策可能會發生重大轉變，影響與烏克蘭及歐盟的關係。

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隨著選舉臨近，波蘭選民將在歐洲關係、與美國的聯盟及外交政策之間做出選擇。選戰結果不僅影響波蘭內政，也將牽動歐洲與美國的地緣政治格局。

根據最新民調，佐薩斯科斯基目前以34%的支持率領先，而諾羅基約為24%。若無候選人在5月18日的第一輪投票中獲得超過50%的選票，則前兩名將進入6月1日的第二輪決選。（編輯：陳慧萍）1140222