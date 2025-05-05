男性得子宮肌瘤？中國一護士論文涉造假被降職

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（中央社台北5日電）中國山東大學齊魯醫院一名婦科護士近8年前在學術雜誌發表論文，涉及子宮肌瘤手術的護理工作，但文中卻以55名男性病例及25名女性病例作為研究對象，近日成為網路笑柄。院方今天宣布給予這名護士記過、降級及取消5年內晉升等資格處分。

綜合澎湃新聞報導及網路訊息，這篇由山東大學齊魯醫院婦科護士霍文靜撰發、以「針對性護理干預在子宮肌瘤圍手術期的情緒和生活質量臨床應用效果」為題的論文，2017年6月在中國醫療科技出版社旗下的「實用婦科內分泌」電子雜誌發表，並在同年11月29日公開。

霍文靜在論文中首先指出，「子宮肌瘤是女性常見的良性腫瘤之一」，並指她選取了山東大學齊魯醫院自2015年4月至2016年4月間收治的「子宮肌瘤患者80例」作為研究對象。其中，對照組患者「男27例，女13例」，年齡介於26至58歲；觀察組患者「男28例，女12例」，年齡介於24至55歲。

此外，霍文靜在論文中還指出，她納入研究的標準之一是「所有患者經臨床症狀和婦科檢查確診為子宮肌瘤 」；而排除標準之一則為「合併其他嚴重的心腦血管接婦科疾病患者」。

報導指出，經查詢中國國家衛健委「護士職業註冊信息系統」得知，霍文靜取得了山東省衛健委發布的護士執業註冊，任職的醫療機構即為山東大學齊魯醫院。

這篇論文日前被中國網友上網披露，引發網路一片訕笑。有網友說，論文造假造得「顛倒乾坤，男女不分」，真是一絕；更有網友說，真得了子宮肌瘤，「交給這樣的護士照料，會不會變成了攝護腺發炎？」；更有網友說，是誰讓這種論文也見光的？應該好好究責。

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中國一家三甲醫院（中國等級最高的醫院）一名婦產科醫生表示，針對子宮肌瘤的研究，對照組、觀察組的病人不可能包括男性患者，「這種情況可以舉報『學術不端』了」，凡是經過外審的論文都不會發生這種錯誤。

根據報導，山東大學齊魯醫院今天傍晚宣布，經該院第一時間展開調查工作發現，這篇論文存在「學術不端」問題，院方依規依紀給予霍姓護士記過處分、降級處理，並取消她5年內各類晉級、晉升等的資格。並強調該院「一直高度重視學風建設，對學術不端行為始終秉持零容忍態度」。（編輯：邱國強/陳鎧妤）1140505