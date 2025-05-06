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義大利網球公開賽2025亮點多 球王辛納參賽、場地翻新可增數千觀眾

2025/5/6 08:08（5/6 08:21 更新）
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（中央社記者黃雅詩羅馬6日專電）巨幅宣傳海報高掛在羅馬的「義大利廣場」，義大利網球公開賽7日開打，今年亮點眾多，除了世界排名第一的選手辛納將參賽，這座歷史悠久的球場也擴建場地，預估可增加容納數千名觀眾。

義大利網球公開賽（Internazionali BNL d'Italia）又稱「羅馬大師賽」，是職業網球ATP1000等級頂級賽事，今年資格賽4月29日起跑，正式比賽在5月7日到18日舉行。

在正式開賽前夕，記者實際走訪舉行賽事的羅馬「義大利廣場」（Foro Italico），見證這個曾被譽為「世界最美網球場」的歷史地標，如何不斷翻新軟硬體、迎接新賽事。

義大利網球聯盟（FIT）組織執行長巴梅瑞（Sergio Palmieri）接受中央社訪問表示，此一球場聞名全球，因為是義大利網球公開賽舉行地點，這是場歷史悠久的賽事，可追溯至1930年，前5年在米蘭舉行，1935年起移師羅馬舉辦。

這座紅土球場的特色之一，是周圍皆被仿古希臘羅馬式的白色雕像環繞，因此曾被球評比喻是「世界最美球場」。球場工作人員私下打趣說，還遇過外國球迷詢問，誤以為這些是文藝復興大師米開朗基羅的作品。

球場建築內有條長廊，左右分別掛著歷屆男女冠軍的照片，其中前任世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）曾6度在此奪冠。不過喬科維奇今年決定退出羅馬大師賽，中斷他從2007年開始，連續參賽18年的紀錄。

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「但辛納會參賽！」巴梅瑞向中央社表示，「辛納（Jannik Sinner）是史上首位排名世界第一的義大利男網選手，所有人都在期待辛納出賽，如何控制人潮，對主辦單位是個挑戰，但工作人員很有經驗，一定會努力克服」。

由於去年座位供不應求，今年主辦單位特別擴增新球場，巴梅瑞說，預期最多可增加容納7000名觀眾。（編輯：張芷瑄）1140506

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