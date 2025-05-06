鋒面影響天氣不穩定 午後留意局部大雨

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（中央社台北6日電）中央氣象署今天指出，鋒面影響各地降雨機率提高，白天開始北部及東北部會有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後局部短暫雷陣雨的天氣，各地山區午後有局部大雨發生的機率。

氣象署表示，晚上之後水氣更為增多，各地都有局部短暫陣雨或雷雨，尤其中部以北及東北部、東部地區有局部大雨發生的機率，天氣不穩定，請留意氣象署發布的相關訊息，外出建議攜帶雨具備用；沒下雨時天氣仍悶熱，各地高溫普遍在攝氏28至32度，至於低溫則約24、25度。

受鋒面影響，金門、馬祖及澎湖有短暫陣雨或雷雨，溫度方面：澎湖24至28度；金門23至29度；馬祖21至25度。

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新竹以北、恆春半島及綠島、蘭嶼局部地區有平均風6級或陣風8級以上發生的機率，請多加留意。

根據環境部空氣品質預報顯示，鋒面影響，環境風場為西南風，局部地區受降雨洗除作用影響，擴散條件稍轉好，北部污染物稍易累積；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。（編輯：方沛清）1140506