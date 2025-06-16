中國人歸化日籍選議員 小紅書發言掀論戰

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（中央社記者戴雅真東京16日專電）歸化日本籍的中國人吉永藍參選日本東京都議員，她的競選海報主打「保護日本人」的口號，卻被網友發現她在「小紅書」帳號寫著「為了所有在日華人，我拚了」，引發網友批評她骨子裡還是中國的民族主義者。

2025年東京都議會議員選舉16日公告，將在22日舉行投開票。50歲的吉永藍以無黨籍參選東京都目黑區議員，這區共有9人參選，要選出3人。

吉永藍的X帳號簡介寫道，她育有一對雙胞胎女兒、11隻貓、1隻狗，職業是行政書士，奉行「法律拯救個人，政治拯救社會」，作為人類的年齡是50歲，作為日本人則是22歲，顯示她在22年前歸化日本籍。

她在5月31日發文表示，臨時決定要以無黨籍身分挑戰東京都議會選舉。她表示，自己具有中國血統，歸化日本籍後一直順利地從事法律專業工作，但近年來，她在組織內對抗欺侮和職場權力霸凌，其中也進一步演變成種族歧視、組織違法等問題，讓她體會到社會的扭曲。

吉永藍指出，她認為日本沒辦法鎖國，但是要如何和愈來愈多的外國人不存在誤解地共存，成為一項重要課題。身為有外國背景的法律專業人士，她希望運用自己的知識和經驗對社會有所貢獻，因此決定參選。

她的競選海報上寫著「要推進守護日本人的外國人政策」，打出要「保護日本人」的口號。然而，她卻被網友發現在「小紅書」帳號寫著「為了所有在日華人，我拚了」。

吉永藍的發言被質疑後，隨即刪除小紅書發言，但已經遭截圖廣傳，她的X帳號湧入質疑聲。

有網友批評她為了參選，刪除「為了在日華人」這句話，質疑她就算改成日本姓名，骨子裡還是中國的民族主義者。也有日本網友留言，「日本人由日本人自己守護就夠了」。

不過，也有網友稱，她身為在日中國人，只不過想要爭取同樣歸化日籍的中國人選票，不懂為何引發那麼大爭議。雙方發起辯戰。

由於X的留言太過烏煙瘴氣，吉永藍今天發文表示，「本日也被痛罵了一頓，所有罵聲都傳入吉永藍的耳朵，讓我深感痛心」，並且語帶諷刺地說，「大家成功了，恭喜你們」。

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她也統一回覆網友的質疑，強調自己的觀點，包括她認為「尖閣諸島（釣魚台列嶼）是日本領土。會去靖國神社參拜。台灣是獨立國家。會追悼六四天安門事件。主張應該限制外國人購買日本土地。反戰。無腦不分特定人種和國籍」。

吉永藍最後表示，暫時先報告這些，之後她將暫離X，去進行別的工作，「請大家自由玩耍吧」。（編輯：高照芬）1140616