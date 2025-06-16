加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
王大陸陳零九等24役男躲兵役案 新北檢偵結起訴28人
首頁 / 產經

國泰金估今年經濟成長率2.8% 示警3大不確定

2025/6/16 16:05（6/16 16:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國泰金於16日舉行第2季台灣「經濟氣候暨金融情勢」發表會，國泰台大產學合作計畫協同主持人徐之強（左4）表示，團隊考量國際經濟不確定性、上半年民間消費力道趨緩，以及關稅措施可能影響下半年出口3大不確定性，維持今年經濟成長率預測值2.8%。中央社記者蘇思云攝 114年6月16日
國泰金於16日舉行第2季台灣「經濟氣候暨金融情勢」發表會，國泰台大產學合作計畫協同主持人徐之強（左4）表示，團隊考量國際經濟不確定性、上半年民間消費力道趨緩，以及關稅措施可能影響下半年出口3大不確定性，維持今年經濟成長率預測值2.8%。中央社記者蘇思云攝 114年6月16日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北16日電）國泰台大團隊今天表示，考量國際經濟不確定性、上半年民間消費力道趨緩、關稅措施可能影響下半年出口3大不確定性，維持今年經濟成長率預測值2.8%，今年通膨為1.9%，預估央行6月利率不變，但下半年是否降息，要看景氣與通膨而定。

國泰金今天舉行第2季台灣「經濟氣候暨金融情勢」展望發表會，國泰台大產學合作計畫主持人何耕宇、國泰台大產學合作計畫協同主持人徐之強等出席。

徐之強解釋，去年9月以來團隊就預測今年經濟成長率為2.8%，今年消費者物價指數（CPI）年增率也續為1.9%，跟央行與主計總處相近。今年經濟主要由上半年出口支撐，預估有2%以上的成長，近期因以色列與伊朗爆發衝突，油價上漲後是否再推升通膨，仍具不確定性。

徐之強說明，團隊預測主要考量3大不確定性，第1，全球主要預測機構都下修今年經濟成長率，包括美國、中國、歐洲三大經濟體成長率都有下修；第2，台灣今年首季國內消費幾乎零成長，房市、股市、車市的成交量都較去年衰退，上半年民間消費力道值得擔憂。

第3，台灣今年上半年出口表現亮眼，累計1到5月海關出口年增率達24%，目前政府還在談判貿易關稅，仍具不確定性，隱憂為關稅是否造成下半年出口呈斷崖式衰退。

本週為超級央行週，徐之強指出，預估美國聯準會（Fed）不會調整利率，9月才會降息。至於台灣央行貨幣政策，6月不會調整利率，但是如果下半年景氣明顯降溫，像是第3季、第4季經濟成長年增率都為負數，加上通膨也降到2%以下，央行才有可能考慮降息。

團隊預測今年第3季經濟成長率季增率為負，徐之強指出，市場焦點將從關稅談判轉向實質景氣影響程度，金融市場波動性仍高。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

至於新台幣升值議題，徐之強指出，團隊並未預測新台幣匯率，以個人身分來看，新台幣升值確實可能影響下半年出口表現，新台幣現在升值到29.5元、29.6元，主要是因爲3到5月出口表現都非常好。

他解釋，出口商有很多美元應收帳款，需要避險操作，可能賣遠匯，或是貨幣市場借美元、但在現貨市場賣掉。美元借款不見得是投機，也可能是避險考量。（編輯：張均懋）1140616

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

40
更多編輯台推薦新聞：