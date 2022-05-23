多國爆猴痘疫情 陳時中：暫無規劃搶購疫苗

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（中央社記者陳婕翎、許秩維台北23日電）全球多國近來陸續出現猴痘病例，根據外電報導，美國總統拜登表示，美國衛生官員正在研究可能的治療方法和疫苗。對此，衛福部長陳時中說，台灣暫無規劃搶購疫苗。

自5月初以來，北美洲與歐洲相繼發現猴痘病例，引發各界擔憂，這個在非洲部分地區的地方性流行病正在向外擴散。據美國疾病管制暨預防中心（CDC）消息，有研究指出天花疫苗對於猴痘病毒至少85％有效，CDC表示美國有兩種已授權的天花疫苗，其中一種經批准專門用來對抗猴痘。

有媒體在今天下午COVID-19（2019冠狀病毒疾病）中央流行疫情指揮中心提問，台灣是否規劃「超前部署」採購天花疫苗，對抗猴痘疫情，陳時中表示：「沒有計畫要搶。」

疾管署副署長莊人祥進一步解釋，台灣1945年起進行全國民眾種痘，推動天花疫苗接種，由於自1955年起，台灣就未曾再有天花病例發生，因此自1979年起即停止接種，該年以後出生的民眾均為未接種族群，大該就是現階段45歲以下的民眾。

莊人祥說，美國出現猴痘「人傳人」，美國規劃編列天花疫苗相關預算，疾管署密切關注國際間疫情動態及台灣情況，鼓勵醫師看到疑似病人應儘速通報，以利後續追蹤。（編輯：陳清芳）1110523