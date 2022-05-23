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猴痘
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猴痘現蹤全球15國 世衛憂污名化LGTBI人士

2022/5/23 08:51
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（中央社日內瓦22日綜合外電報導）聯合國愛滋病規劃署（UNAIDS）今天警告，有些關於猴痘病毒的報導充斥種族主義和恐同言論，不僅加劇污名化，也會對當局因應日益嚴重的疫情帶來影響。

法新社報導，聯合國愛滋病規劃署說，近日爆發的猴痘病例有「很大一部分」發生在男同性戀、雙性戀和其他男男性行為者身上。

但它補充說，最可能的傳染途徑是與猴痘患者有身體接觸的人，任何人都可能受到影響，還說有些對非洲人和LGBTI（女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別或雙性別）族群的報導「強化了恐同和種族主義的刻板印象，加劇污名化」。

截至目前，已有15個非猴痘流行國家向世界衛生組織（WHO）通報實驗室確診病例和疑似病例，包括多個歐洲國家、美國、澳洲和加拿大，以色列、瑞士和奧地利則是最新通報病例的國家。

英國廣播公司（BBC）報導，以色列和瑞士雙雙表示，在境內發現的一名感染者最近曾出國旅行。以色列正在調查其他疑似病例。

聯合國愛滋病規劃署副執行主任卡瓦納（Matthew Kavanagh）說：「污名和指責會破壞信任，以及在這類疫情爆發期間有效應對的能力。」

「過往經驗顯示，污名化言論會迅速使基於證據的應對措施失效，因為這些言論會引發恐懼循環，使人們遠離衛生服務，阻礙發現病例的努力，並鼓勵無效的懲罰性措施。」

猴痘症狀包括發燒、肌肉疼痛、淋巴結腫大、發冷、筋疲力竭以及臉部和手掌出現類水痘皮疹。

目前沒有治療方法，但症狀通常會在2到4週後消失。根據世衛統計，自從1970年以來，共有11個非洲國家通報過人類感染猴痘病例，分別是貝南、喀麥隆、中非共和國、民主剛果、加彭、象牙海岸、賴比瑞亞、奈及利亞、剛果共和國、獅子山及南蘇丹共和國。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1110523

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