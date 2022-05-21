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西班牙新增24猴痘病例 當局下令關閉桑拿

2022/5/21 15:39
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（中央社馬德里/里斯本21日綜合外電報導）西班牙衛生當局20日通報新增24例猴痘確診病例，主要集中在馬德里地區，當地政府關閉與大多數感染有關的一間桑拿房。

西班牙猴痘確診總數現已達30例，而鄰國葡萄牙現已發現23例確診，其中9例於20日新增。

馬德里地區衛生局局長艾斯古德羅（Enrique Ruiz Escudero）20日對記者說，馬德里當局一直努力追蹤病例，發現大部分病例都源自於某間桑拿房。桑拿這個詞在西班牙被用來描述男同志喜歡去尋找性伴侶的場所，不單指澡堂。

艾斯古德羅說：「公共衛生部將進行更詳細的分析…以控制傳染，切斷傳播鏈，並盡量減少這種病毒的傳播。」

西班牙的埃斯特雷馬杜拉區（Extremadura）20日下午確認了第一起病例。

衛生當局表示，西班牙正在調查另外18起疑似病例，馬德里地區有15例，加納利群島（Canary Islands）有2例，安達魯西亞有1例。

猴痘是一種在西非和中非更為常見的病毒感染，目前歐洲已確認有100多例病例，多是輕度感染，有發燒、頭痛、皮疹等症狀。

猴痘病毒可以透過接觸染病者的皮膚病變和飛沫傳播，也可能透過寢具和毛巾等共用物品傳播。（譯者：陳昱婷/核稿：戴雅真）1110521

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