藍營控罷團連署涉偽造文書 綠委批亂打反讓罷免愈旺
2025/6/21 15:31（6/21 15:50 更新）
（中央社記者郭建伸台北21日電）國民黨團質疑罷團二階連署涉及偽造文書，呼籲中選會依法告發。民進黨立委林俊憲表示，罷團主要是二階連署名單重複，錯假比例非常低，與國民黨不同，國民黨立委不要胡說八道，否則大罷免的火愈燒愈旺。
中選會昨公告25案罷免案成案，國民黨團今天質疑，根據審議結果，罷免二階段連署人與第一階段提議人有高度重複，嚴重懷疑罷團以先前資料抄錄騰寫涉及偽造文書，中選會應立即依法告發，否則就是瀆職，將對中選會提告。
民進黨立委林俊憲今天透過影片指出，國民黨的造假比例是95%，只有5%真實，國民黨怎麼好意思指責別人；況且罷團的錯誤主要是第二階段連署名單重複，這部分也被挑出來，但錯假比例非常低，只有1%到2%，國民黨立委不要以為撿到寶就胡說八道。
林俊憲表示，請國民黨好好面對作弊造假狀況，而不是繼續胡說八道，否則只會引起民怨，真的讓大罷免的火愈燒愈旺，民眾反而認為國民黨立委「非罷免不可」。
民進黨立委王定宇則透過臉書表示，選罷法第81條第3項「同一罷免案之提議人不得為連署人。提議人及連署人之人數應分別計算。」罷團二階無效份數絕大部分都是因為跟一階連署重複，因為不知道第一階段連署的民眾誰被剔除，所以罷團都呼籲一階有連署的民眾，二階段也要再連署，依選罷法會不列入重複的部分，列為無效份數。
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王定宇表示，這跟國民黨偽造文書完全不一樣，身為立法委員，連基本的法律都不求瞭解，信口開河亂指控，難怪被罷免。
王定宇強調，公民團體紮實努力親簽連署書，經過國民黨執政縣市的選委會驗證，平均準確率超過95%，而國民黨發動的罷免連署是偽造文書造假率超過95%，國民黨立委怎麼還好意思出來法盲造謠。（編輯：翟思嘉）1140621
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