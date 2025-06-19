林思銘控罷團違法灌水 中選會：法盲等級錯誤神邏輯

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（中央社記者王承中、賴于榛台北19日電）國民黨新竹縣立委林思銘今天表示，罷團明知根據選罷法規定第一階段簽署的提議人不得再為第二階段的連署人，卻刻意重複混入湊數，在此情況下，罷免案即已不符合法定要見，中選會應依法宣告罷免案不成立，終止這場踐踏法治的大惡罷鬧劇。

中選會說，補提是法律所定，選務機關是依法辦理並無違誤。有心人士強調絕不可再給任何補提機會，否則就是23個選務機關瀆職，是法盲等級錯誤神邏輯的謬論。

中選會18日指出，新北市、台中市、新竹縣3縣市共有5件區域立委罷免案連署人名冊不足2階門檻，已函請5案領銜人在文到次日起10天內補提。

遭提案罷免的新竹縣第二選區、國民黨立委林思銘今天在立法院國民黨團召開記者會指出，罷團故意將第一階段提議人，重複混入第二階段連署人名單中，灌水造假數字，且違規份數竟高達近3900筆，明顯違反選罷法規定，就是要湊到送件門檻而刻意違法，擺明就是灌水連署，而經查證後赫然發現違規份數居然合計高達4000多份，顯見罷團根本目無法紀、蔑視法治。

林思銘指出，連署人名冊上所剔除4000多份不符資格的統計筆數，包含將第一階段提議人混入第二階段連署人名單中、連署人重複連署，令人高度懷疑其中是否有涉犯偽造文書及侵害個資事由。他將立即提告絕不寬貸，並呼籲檢、警、調應該立即偵辦。

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林思銘表示，中選會應依法行政，不能再放任罷團持續補件操作，因扣除掉不合資格的名冊數目後，表示一開始罷團所遞交的連署名冊數目，本就已未達繳件門檻2萬3287份，不符合法定要件，意即從一開始第二階段罷免提案，就已經不成立。

中選會中午透過文字說明表示，補提是法律所定，選務機關是依法辦理並無違誤。舉例來說，張克晉領銜所提北市一名立委罷免案於提議階段，經查對後提議份數為2696份，扣除重複提議有163份，明顯不足提議門檻，選務機關依法當給予張克晉補提機會，畢竟這是法律明文規定；同理，南投、桃園、新北、台中、竹縣有關二階連署的補提，23個選務機關均依法律規定辦理。（編輯：翟思嘉）1140619