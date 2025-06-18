藍質疑護航罷團爭取補件時間 中選會：依法依規處理

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（中央社記者劉冠廷、賴于榛台北18日電）大罷免即將進入第3階段，國民黨今天質疑，中選會疑似替罷團爭取時間，明明法定二階連署案查對時間已過，中選會仍刻意不公告到底要不要補件，讓罷團仍能在各地衝刺連署，批評中選會的獨立性何在。

對於查對時間遭質疑，中選會透過文字說明指出，區域立委罷免案二階連署人名冊查對結果，先前已多次說明後續處理部分，即若依法依規有事先徵詢中選會委員過半同意，則會先就未過門檻者通知各該罷免案領銜人補提，並於20日委員會議辦理追認，或是20日當天審定後，通知未過二階門檻案件領銜人補提。

中選會強調，以上2種做法，都是現行法令所定的適法處理機制與程序。

至於委員會議安排時間，中選會說，6月中選會委員會議原先就安排於20日開會，加上首波區域立委罷免案二階連署名冊查對期限也是以6月中旬前後結束者居多，因此才會於20日開會審定。根據中選會規劃，20日審議完畢後，預計當天晚間6時發布新聞稿對外說明。

國民黨今天召開記者會，發言人鄧凱勛說，國民黨立委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、江啟臣罷免案，在5月5日提交罷免案連署名冊，依照法定40天的查對期，應在6月14日通知是否需要補件；國民黨立委顏寬恒、楊瓊瓔罷免案在5月6日提交連署人名冊，應在6月15日通知是否需要補件，如今已6月18日，卻遲未告知是否成案或需補件。

鄧凱勛表示，依據公職人員選舉罷免法規定，中選會應於40天內查對連署人名冊，如果連署人名冊經查對後不足，選舉委員會應通知提議之領銜人於10日內補件；依規定早就該進入10天補件期的罷免案，卻因中選會故意拖延變成補件期的無限延展，等於變相幫罷團爭取時間連署補件，形同中選會變成罷團的附隨組織，中選會到底在拖什麼、中立性在哪裡。

與會的國民黨新北市議員江怡臻則說，中選會的雙標就發生在南投縣，以國民黨立委游顥的罷免案為例，第二階段連署門檻為1萬9833人，罷團號稱連署人數衝到2萬3160人，但如果扣掉有問題的連署，總計只有1萬9140人，根本未達二階門檻。

江怡臻表示，合理懷疑罷團為了拚過關，正在把一些幽靈連署、第一階段提議人名單全部拿來湊數過關，再拚補件，而中選會就是在護航罷團爭取補件時間。（編輯：林淑媛、翟思嘉）