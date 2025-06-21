大讚「涮嘴」 林佳龍推廣友邦咖啡蘭姆風味乖乖

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（中央社記者吳書緯台北21日電）為推廣友邦瓜地馬拉及貝里斯農特產品，中美洲經貿辦事處聯合食品業者，推出「咖啡蘭姆風味乖乖」，融合瓜地馬拉精品咖啡與貝里斯精釀蘭姆酒。外交部長林佳龍今天在臉書分享試吃心得，直呼「涮嘴」，不小心就吃了3包。

中美洲經貿辦事處昨天說明，「咖啡蘭姆風味乖乖」將於台北國際食品展、國際旅展等多場展會中亮相，參觀民眾可現場品嚐這款融合異國風味的特色點心，25日起在全家便利商店中部以北共200家指定門市，以及19日起在台糖蜜鄰便利商店台北門市限量販售。

林佳龍今天透過臉書發文與發布影片，分享試吃心得，指出一口咬下散發濃郁的咖啡香，尾韻還帶有蘭姆酒的甜，這個創新組合讓他不小心就吃了3包，推薦大家一定要試試。

林佳龍表示，美食與農業外交都是重要的媒介，瓜地馬拉素有咖啡王國美譽，台灣去年進口36.9萬公斤的瓜國咖啡，中美洲經貿辦事處今年帶領台灣咖啡業者採購團前往當地，共採購38個貨櫃、約美元4.9億元，創下歷史新高。貝里斯則擁有超過百年甘蔗種植歷史，所釀的蘭姆酒以純淨釀造技術與傳統工藝聞名國際，更屢獲烈酒競賽肯定，這次首度以零食風貌走進台灣的日常生活。

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林佳龍表示，鼓勵更多台灣企業引進邦交國優質與特色原物料，透過創新合作深化雙邊貿易關係，讓外交更有溫度和深度。

林佳龍也透過影片，分享食用「咖啡蘭姆風味乖乖」的心得，當拍攝結束，林佳龍迫不及待地再撕開一包新的乖乖，直接在鏡頭前大啖美味，幕僚提醒林佳龍昨天已經吃3包了；林佳龍表示，真的很「涮嘴」。（編輯：楊蘭軒）1140621