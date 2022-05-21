全球猴痘累計87例 疾管署籲3症狀提高警覺

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（中央社記者張茗喧台北21日電）歐美出現猴痘疫情，累計87例病例。疾管署今天表示，感染 猴痘 猴痘小百科 猴痘是由猴痘病毒所引起的，主要在靈長類、嚙齒類動物中傳播。 症狀：

發燒、頭痛、肌肉酸痛與背痛，並逐漸出現淋巴腺腫大與倦怠。發燒後出現皮疹，隨後結痂並消散，病程共2至4週。

發燒、頭痛、肌肉酸痛與背痛，並逐漸出現淋巴腺腫大與倦怠。發燒後出現皮疹，隨後結痂並消散，病程共2至4週。 傳染途徑：

人們大都是被感染猴痘病毒之動物咬傷或接觸其血液、體液或其皮膚病灶而致病。猴痘亦可經由飛沫傳染，接觸患者的體液或處理被病毒污染的衣物、被單也會遭到感染。

人們大都是被感染猴痘病毒之動物咬傷或接觸其血液、體液或其皮膚病灶而致病。猴痘亦可經由飛沫傳染，接觸患者的體液或處理被病毒污染的衣物、被單也會遭到感染。 預防措施：

確實洗手、避免與帶病動物接觸。 資料來源：衛福部、維基百科 看更多 關閉 恐出現發燒、皮疹、頭痛等症狀，國內暫無疑似病例，呼籲醫師提高警覺，發現疑似個案可比照天花採檢送驗。

衛生福利部疾病管制署下午發布新聞稿指出，近期歐洲、美洲及大洋洲等國家發生猴痘疫情，今年5月以來累計11國新增87例確定病例，主要分布在英國、西班牙及葡萄牙，不排除當地發生罕見本土傳播疫情，另有28例疑似病例。

根據世界衛生組織（WHO）資料，國際間病例大多是感染西非分支的猴痘病毒，會出現發燒、皮疹、頭痛等症狀，皮疹主要以紅疹、丘疹、水泡或膿疱為主，部分也會出現生殖器感染，若兒童或免疫低下族群感染後，可能導致重症。

疾管署指出，過去猴痘疫情多發生於非洲西部及非洲中部地區，其他國家偶爾會出現零星的境外移入病例，但今年狀況與以往不同，至今除了剛果民主共和國、奈及利亞、中非共和國等仍持續報告病例外，包括比利時、德國、法國、義大利、瑞典、美國、加拿大及澳洲等國也陸續出現1例至3例病例。

疾管署副署長莊人祥表示，國內迄今尚未曾出現猴痘病例及相關通報，如果醫師在臨床上發現疑似個案，可以在通報系統中選擇「天花」備註欄填寫「疑似猴痘」，檢體採檢與送驗方式同天花，送疾病管制署昆陽實驗室檢驗，近期將持續監測國內疫情發展，必要時將研議強化相關防疫措施。

疾管署提醒，近期歐美國家陸續發生猴痘疫情，呼籲出國民眾返國入境時如出現疑似症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口的檢疫人員，儘速就醫，並告知醫師旅遊接觸史。（編輯：管中維）1110521