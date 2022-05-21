猴痘遍布12國歐洲破百例 世衛急開會官員憂蔓延

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（中央社倫敦20日綜合外電報導）歐洲近日傳出或確認100多起罕見 猴痘 猴痘小百科 猴痘是由猴痘病毒所引起的，主要在靈長類、嚙齒類動物中傳播。 症狀：

發燒、頭痛、肌肉酸痛與背痛，並逐漸出現淋巴腺腫大與倦怠。發燒後出現皮疹，隨後結痂並消散，病程共2至4週。

發燒、頭痛、肌肉酸痛與背痛，並逐漸出現淋巴腺腫大與倦怠。發燒後出現皮疹，隨後結痂並消散，病程共2至4週。 傳染途徑：

人們大都是被感染猴痘病毒之動物咬傷或接觸其血液、體液或其皮膚病灶而致病。猴痘亦可經由飛沫傳染，接觸患者的體液或處理被病毒污染的衣物、被單也會遭到感染。

人們大都是被感染猴痘病毒之動物咬傷或接觸其血液、體液或其皮膚病灶而致病。猴痘亦可經由飛沫傳染，接觸患者的體液或處理被病毒污染的衣物、被單也會遭到感染。 預防措施：

確實洗手、避免與帶病動物接觸。 資料來源：衛福部、維基百科 看更多 關閉 病例，包括美國、加拿大與澳洲共12國傳出疫情，世界衛生組織（WHO）今天召開緊急會議商討對策，歐洲官員警告接下來數月疫情恐加速擴大。

路透社報導，目前歐洲至少有9個國家傳出猴痘疫情，分別為比利時、法國、德國、義大利、荷蘭、葡萄牙、西班牙、瑞典和英國，德國形容這是歐洲歷來爆發最大規模的猴痘疫情，此外，美國、加拿大和澳洲也傳出猴痘病例。

世界衛生組織（WHO）歐洲區域辦事處主任克魯格（Hans Kluge）說，「隨著時序進入夏季…由於群眾集會、節慶和派對，我擔心可能會加速傳播。」

猴痘病毒會引發特殊膿疱，但鮮少致命，先前在中非和西非較為常見。

不過克魯格表示，猴痘病例近幾週來在歐洲多國和美加、澳洲現蹤，稱這樣的傳播為「非典型」。

他補充表示：「除了1例外，近日其他病例都沒有猴痘盛行地區的相關旅遊史。」

克魯格警告，「目前發現的病例都在從事性行為的人身上驗出」，而許多人沒有意識到這些症狀，這有可能助長疫情傳播。

克魯格指出，最初期的病例都出現在與男性發生性行為的男子身上，他們在性保健醫療機構尋求治療，這「表示傳染可能已經持續一段時間」。

據法新社報導，世衛表示正在調查一項事實，即通報的許多病例被認定為同性戀者、雙性戀者，或與男性發生關係的男子。

英國衛生安全局（UKHSA）首席醫療顧問霍普金斯（Susan Hopkins）表示，預料接下來幾天病例將持續增加，且會在更廣泛的族群中發現更多病例。

她特別呼籲同性戀者和雙性戀男子注意症狀，表示英國和歐洲有「顯著比例」的病例來自這個族群。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1110521