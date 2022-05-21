羅一鈞：台灣暫無疑猴痘個案 入境居檢強化監測

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張茗喧台北21日電）衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞今天表示，國內尚無疑猴痘個案通報，且猴痘潛伏期約5天到21天，可望藉入境7天COVID-19（2019冠狀病毒疾病）居家檢疫強化監測。

他說，如果有疑似 猴痘 猴痘小百科 猴痘是由猴痘病毒所引起的，主要在靈長類、嚙齒類動物中傳播。 症狀：

發燒、頭痛、肌肉酸痛與背痛，並逐漸出現淋巴腺腫大與倦怠。發燒後出現皮疹，隨後結痂並消散，病程共2至4週。

發燒、頭痛、肌肉酸痛與背痛，並逐漸出現淋巴腺腫大與倦怠。發燒後出現皮疹，隨後結痂並消散，病程共2至4週。 傳染途徑：

人們大都是被感染猴痘病毒之動物咬傷或接觸其血液、體液或其皮膚病灶而致病。猴痘亦可經由飛沫傳染，接觸患者的體液或處理被病毒污染的衣物、被單也會遭到感染。

人們大都是被感染猴痘病毒之動物咬傷或接觸其血液、體液或其皮膚病灶而致病。猴痘亦可經由飛沫傳染，接觸患者的體液或處理被病毒污染的衣物、被單也會遭到感染。 預防措施：

確實洗手、避免與帶病動物接觸。 資料來源：衛福部、維基百科 看更多 關閉 個案發病，可望在檢疫期間發現，台灣也具檢測能力。

法國、比利時和德國都已通報首起猴痘病例，這種原本集中流行於非洲部分地區疾病，正在歐洲和北美洲陸續現蹤，甚至遠在澳洲也通報出現猴痘病例。

羅一鈞上午告訴中央社記者，猴痘非法定傳染病，根據疾管署監測，國內尚未出現猴痘病例及相關通報，過去也從未有猴痘病例在台灣現蹤。

他說，目前已知與台灣較鄰近國家，僅澳洲出現一例境外移入，亞洲地區都還沒監測到猴痘個案。

羅一鈞表示，綜觀國際間數據，猴痘死亡率介於1％到10％間，以非洲地區死亡率較高，歐洲地區約3.6％，目前無特效藥，大多以症狀治療，約14天到21天就能自行痊癒。

他說，疾管署將持續監測猴痘疫情是否在國內現蹤，如果有相關疫情，不排除再研議相關防疫措施。（編輯：李明宗）1110521