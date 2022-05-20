歐美病例數不斷增加 加拿大也通報兩起猴痘確診

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加拿大19日晚間通報國內出現2起猴痘確診病例。圖為賴比瑞亞女童感染猴痘病毒，手臂和腿出現病變。（圖取自維基共享資源，版權符合合理使用原則）

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英國出現一起猴痘病例 疑與曾赴奈及利亞有關

美國麻州公共衛生局（Massachusetts Department of Public Health）昨天也表示，麻州一名男子證實感染猴痘病毒，此人最近曾前往加拿大魁北克省。（譯者：林沂鋒/核稿：陳彥鈞）1110520

路透社報導，包括葡萄牙和西班牙在內的幾個國家，都在最近幾週通報猴痘病例。

猴痘是一種罕見的疾病，通常會引起發燒、肌肉疼痛、淋巴結腫大，以及在手部和臉部出現像水痘一般的皮疹等症狀。

自5月初以來，歐洲和北美洲已經發現數十起疑似或確診的猴痘病例，令人擔心這種通常集中在西非地區的疾病可能正在傳播。

法新社報導，蒙特婁公共衛生官員在今天上午的記者會說，他們有17起疑似病例。

加拿大公共衛生署（Public Health Agency of Canada）新聞稿指出：「魁北克省（Quebec）今晚接獲通知，加拿大國家微生物實驗室（National Microbiology Laboratory）收到的兩份樣本經檢測呈現猴痘陽性反應。這是加拿大的頭兩起確診病例。」

是一種具有傳染性但很少致命的疾病。

猴痘是由猴痘病毒所引起的，主要在靈長類、嚙齒類動物中傳播。

（中央社蒙特婁19日綜合外電報導）加拿大今天晚間通報國內出現2起猴痘（monkeypox）確診病例，使得歐洲和北美洲不斷增加的猴痘病例數越來越多。

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