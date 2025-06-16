嘉縣畜牧業男子確診日本腦炎 籲民眾落實防蚊

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（中央社記者黃國芳嘉義縣16日電）嘉義縣出現今年首例日本腦炎病例，大林鎮從事畜牧業中年男子7日發燒、9日2度掛急診就醫，急診因語速變慢、意識改變，經醫院通報及採檢確診日本腦炎，目前持續住院治療。

嘉義縣衛生局今天發布新聞稿指出，針對個案活動地周邊豬舍懸掛誘蚊燈，並加強民眾衛教宣導，同步督促各醫療院所加強通報。5至10月為日本腦炎流行季，以6至7月為流行高峰，各年齡層都有感染風險，呼籲鄉親做好防蚊措施。

衛生局表示，據調查個案從事畜牧業，無出國史，衛生局針對住家周圍環境調查，有鴿舍、豬舍及水稻田溝渠等高風險場所，查無日本腦炎疫苗接種紀錄，3處豬舍已逐一懸掛誘蚊燈，並向養豬業者衛教宣導，也鼓勵至嘉義長庚醫院旅遊門診接受相關諮詢、施打疫苗。

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衛生局指出，傳播日本腦炎的病媒蚊以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，吸血高峰為黃昏與黎明時段，大部分民眾感染無明顯症狀，有症狀者會有頭痛、發燒等，嚴重則可能出現意識改變、不能辨別人時地、全身無力等，甚至昏迷或死亡。

衛生局表示，預防日本腦炎最有效方法為接種疫苗，幼兒常規接種時程為出生滿15個月接種第1劑，間隔12個月接種第2劑，提醒應按時帶家中適齡幼兒至各地衛生所或合約院所接種，避免因感染衍生嚴重後遺症。（編輯：李亨山）1140616