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猴痘
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猴痘2/15

白宮：預計數週內允許幼童接種莫德納疫苗

2022/5/23 02:01
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（中央華盛頓22日綜合外電報導）美國白宮COVID-19應對協調官吉哈（Ashish Jha）今天表示，他預計食品暨藥物管理局（FDA）將在未來數週內允許5歲以下兒童接種莫德納（Moderna）疫苗。

吉哈接受美國廣播公司新聞網（ABC News）政論節目「本週」（This Week）訪問時表示，莫德納已完成緊急使用授權申請程序，FDA專家正仔細審閱資料，預計未來數週內將做出結論，最終結論將在召開專家會議後宣布。

他說：「我希望未來數週就會知道答案。」

吉哈還指出，預計未來數天內，美國將出現更多猴痘病例，不過，因為美國有療法和疫苗可用，因此有能力應對這種病毒。

吉哈說：「我相信我們能夠控制（猴痘）這種疾病。我們將密切追蹤，並利用現有工具來避免病毒進一步傳播，同時照顧被感染的人。」

猴痘原本集中流行於非洲部分地區，如今在歐洲和北美洲陸續現蹤。迄今在該病毒非流行地區（主要在歐洲）已有92件確診病例，其中1例在美國。（譯者：施施）1110523

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