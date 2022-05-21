港府：18至59歲人士即日起可選擇接種第4劑疫苗

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（中央社台北21日電）香港政府今天宣布，未曾感染COVID-19的18至59歲民眾，若有較高曝露風險或個人需要，無論之前接種的是科興或復必泰（BNT）疫苗，即日起都可選擇接種第4劑疫苗。

官方香港電台等港媒今天作了上述報導。港府發言人表示，專家認為接種第4劑疫苗對於年輕的成年人可能可提供短暫的額外保護，以預防感染和出現病症。部分市民可能因個人需要，例如海外升學或為符合到海外旅遊的規定，而要接種第4劑疫苗。

此外，對於較高曝露風險的人士，包括任職醫療機構、安老或殘障人士院舍的員工，或工作環境有較高曝露風險和較易傳播病毒的員工，例如參與抗疫工作、提供跨境運輸或在管制站和港口工作的人員，也可選擇接種。

至於60歲或以上人士，4月上旬已可選擇接種第4劑疫苗。

據官方數據，香港昨天新增243例確診，其中26例為境外移入；而港府衛生防護中心進行基因分析發現，11例早前的病例帶有Omicron病毒變異株BA.2.12.1，累計已46例。

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，首次有BA.2.12.1流入香港社區，傳播性可能較高。（編輯：周慧盈/陳沛冰）1110521