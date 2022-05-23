公費清冠一號哪裡有？院所庫存量查詢網站看這裡

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國內COVID-19疫情延燒，中藥清冠一號詢問度增加，公費清冠一號動態表已上線。圖為清冠一號樣品。（中央社檔案照片）

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（中央社記者范正祥台北23日電）國內COVID-19本土確診數仍多，中藥清冠一號詢問度增加。民進黨立委陳瑩今天與衛福部國家中醫藥研究所共同宣布，公費清冠一號動態表已上線，提供全台民眾查詢清冠一號尚有餘量的中醫院所。

陳瑩在立法院召開記者會，邀請衛福部國家中醫藥研究所、中華民國中醫師公會全國聯合會與會，宣布衛福部中醫藥研究所規劃的公費清冠一號動態表（連結點這裡）已上線的消息，查詢網址國家中醫藥研究所入口網、中華民國中醫師公會全國聯合會網站。

目前獲得清冠一號授權的8藥廠，包括順天堂藥廠股份有限公司、莊松榮製藥廠有限公司、立康生物科技股份有限公司、勸奉堂製藥股份有限公司、勝昌製藥廠股份有限公司、華陀扶元堂生藥科技股份有限公司、天一藥廠股份有限公司、漢聖製藥科技股份有限公司，今天也受邀派代表出席了記者會，表達藥廠努力維持製程品質，加儘趕工增加產量，補足防疫用藥缺口，大家要聯手打贏防疫之戰。

陳瑩說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，她自2020年即提案中醫藥應加入防疫團隊。衛福部國家中醫藥研究所不負重望研發清冠一號，在疫情當下相當搶手，但許多確診者沒辦法找到有清冠一號的中醫師診所，許多中醫師也沒有清冠一號可提供給確診者，她多次要求衛福部解決清冠一號供需的情形。

陳瑩指出，公費清冠一號動態表上線，滾動式表單資訊隨時更新，讓確診者知道哪個中醫院所有清冠一號，也把現有清冠一號配送至需要的中醫醫療院所。

記者會上，陳瑩也感謝藥廠以台灣為念，指出藥廠接到國外訂單很多，但努力把藥留在台灣。

中華民國中醫師公會全國聯合會理事長柯富揚表示，目前藥廠產能全開，儘量滿足確診民眾需求。對於衛福部中醫藥研究所設計公費清冠一號動態表，中華民國中醫師公會全國聯合會已動員22個縣市滾動式上傳數據，幫助確診民眾知道在哪些中醫院所還有清冠一號，可以透過視訊診療取得清冠一號。

談及公費清冠一號動態查詢表，衛福部國家中醫藥研究所長蘇奕彰說，衛福部國家中醫藥研究所設計雙向表單，一來讓全國中醫院所可以填寫相關資訊，這些資訊填完之後就會隨時更新，再者讓民眾可以得到相關資訊方便就醫。（編輯：蘇志宗）1110523