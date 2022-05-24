快篩陽視同確診就評估給藥 預計5/26全民適用

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COVID-19快篩陽性經醫師確認即視同確診，預計最快26日起全民適用。圖為呈現陽性反應的快篩試劑。（圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北24日電）COVID-19快篩陽性經醫師確認即視同確診，預計最快5月26日起全民適用，中央流行疫情指揮中心與醫院正在最後確認人力執行細節，實施後可加速口服抗病毒藥物開立。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）藥物持續釋出，指揮中心指揮官陳時中今天下午在記者會表示，口服抗病毒藥物使用量漸漸和病例數、需要用藥人數趨於一致，快篩陽性經醫師確認即確診，預計最快26日全民適用，口服抗病毒藥物使用比例可望繼續增加。

據指揮中心統計，昨天共開出7431人份抗病毒口服藥，其中輝瑞Paxlovid有5860人份，默沙東「莫納皮拉韋」（Molnupiravir）1571人份。今年以來累計開立4萬1772人份，包括3萬3102人份Paxlovid及8670人份莫納皮拉韋。

陳時中強調，並非所有人染疫都要使用抗病毒藥物，開藥對象以高齡或有重症風險因子對象為限，由醫師選擇適合藥物，近日又將有莫納皮拉韋到貨，會儘速配發下去，希望高風險對象在輕症時儘速用藥預防病情惡化。

除了口服抗病毒藥物到貨，陳時中說，現階段家用快篩試劑數量非常足夠，民眾不用急著購賣，也不要囤積。

今天共有4932家機構可販售實名制的家用快篩試劑，共可販售118.9萬人份。陳時中說，截至今天中午12時，僅有2家藥局完售，只賣出7萬多人份，還有100多萬人份可購買，快篩實名制實施以來，累計賣874萬人份、相當於超過4370萬劑快篩試劑。（編輯：陳清芳）1110524