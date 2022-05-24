經部：8大通路亞培快篩試劑不再每人限購1劑

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經濟部表示，24日起4大超商及4大零售通路有販售單劑亞培家用快篩劑的門市，不再每人限購1劑。圖為店員整理快篩試劑。（中央社檔案照片）

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（中央社記者曾智怡台北24日電）經濟部今天表示，因應疫情發展，民眾快篩試劑需求量大，即日起4大超商及4大零售通路有販售單劑亞培家用快篩劑的門市，可依實際需求購買，不再每人限購1劑。

國內疫情嚴峻，民眾快篩試劑需求大幅攀升，為滿足民眾龐大快篩需求量，政府日前協調快篩試劑廠商供貨至8大通路，每人限購1劑，並會每天補貨，初期販售範圍以疫情風險較高的北北基桃地區為主。

經濟部今天透過新聞稿表示，近日因Omicron變異病毒株確診數增加，產生快篩試劑大量需求，自16日起擴大銷售範圍至全國其他疫情較為嚴重縣市；實施以來貨源日漸充足，截至23日，8大通路還有約160萬劑亞培快篩試劑可供購買。

經濟部表示，由於目前4超商及4大零售通路貨量尚足因應，為滿足民眾使用需求，即日起取消每人限購1劑的規定，讓有需要的國人隨時可買到需要的快篩劑數，守護國人的防疫需求。

8大通路包含統一超商、全家便利商店、萊爾富、OK等4大超商，以及屈臣氏、康是美、全聯、美廉社等通路。（編輯：潘羿菁）1110524