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屈臣氏萊爾富20日賣唾液快篩 統一超擴充銷售據點

2022/5/19 14:27（5/19 14:36 更新）
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萊爾富與屈臣氏規劃，20日起上架唾液型家用快篩試劑。圖為「福吉美家用新型冠狀病毒唾液抗原快速檢驗套組」。（中央社檔案照片）
萊爾富與屈臣氏規劃，20日起上架唾液型家用快篩試劑。圖為「福吉美家用新型冠狀病毒唾液抗原快速檢驗套組」。（中央社檔案照片）
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（中央社台北19日電）本土疫情升溫，零售通路加大快篩販售能量，統一超商今天宣布，即日起北北基桃以外的門市，總共逾6000間門市以及康是美約400間門市開賣快篩試劑；另外，萊爾富與屈臣氏規劃，明天起上架唾液型家用快篩試劑。

統一超商表示，為持續響應政府便民防疫，為滿足各地民眾對於快篩試劑需求，除北北基桃門市持續販售外，即日起將陸續擴大至全台門市，整體販售門市增加1倍。

統一超商領有藥商執照許可超過6000間門市、康是美約400間門市，即日起限量開賣「亞培Panbio家用快篩試劑單入」，每劑售價180元，每天每人限購一劑，售完為止。

另外，萊爾富稍早公告，自20日起將在全台近1500家有藥商執照許可的門市，依各門市物流到貨時間，陸續開賣「福吉美家用新型冠狀病毒唾液抗原快速檢驗套組」單入，全台限量3萬份，每劑售價新台幣175元，每人限購5劑。

屈臣氏今天也發布新聞稿指出，20日起全台100家指定門市上架「福吉美家用新型冠狀病毒唾液抗原快速檢驗套組」，供民眾選購，售價同樣為175元。（編輯：楊凱翔）1110519

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