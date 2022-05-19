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萊爾富20日開賣唾液快篩 全台3萬份單價175元

2022/5/19 10:47（5/19 11:15 更新）
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萊爾富20日起將在全台近1500家門市開賣「福吉美家用新型冠狀病毒唾液抗原快速檢驗套組」單入，每劑售價新台幣175元，每人限購5劑。（中央社檔案照片）
萊爾富20日起將在全台近1500家門市開賣「福吉美家用新型冠狀病毒唾液抗原快速檢驗套組」單入，每劑售價新台幣175元，每人限購5劑。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝方娪台北19日電）萊爾富20日起將在全台近1500家門市開賣「福吉美家用新型冠狀病毒唾液抗原快速檢驗套組」單入，全台限量3萬份，每劑售價新台幣175元，每人限購5劑。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續延燒，截至5月18日全台累計確診人數已達98萬1141人。因應民眾對快篩試劑需求升溫，萊爾富今天宣布，20日起將在全台近1500家有藥商執照許可門市，依各門市物流到貨時間陸續開賣唾液快篩。

萊爾富指出，「福吉美家用新型冠狀病毒唾液抗原快速檢驗套組」單入全台限量3萬份，每劑售價175元，每人限購5劑；相較鼻咽採檢，唾液快篩使用上更簡單方便，也可大幅降低戳鼻子的不適感。

此外，因應5月20日為告白日，萊爾富同步宣布於5月底前針對會員推出大杯美式買30送25、及大杯拿鐵買30送20活動，最多直接現省1125元；上百款人氣零食巧克力5月底前也推出5折起優惠。（編輯：楊蘭軒）1110519

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