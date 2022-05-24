全聯全台門市開賣唾液快篩 首批限量5萬盒、每盒175元

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全聯24日宣布，即日起在全台有藥商執照許可的門市，販售唾液快篩試劑，每盒售價新台幣175元。圖為「福吉美家用新型冠狀病毒唾液抗原快速檢驗套組」。（中央社檔案照片）

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（中央社記者曾智怡台北24日電）國內疫情嚴峻，快篩需求居高不下，全聯今天宣布，即日起在全台有藥商執照許可的門市，販售唾液快篩試劑，每盒售價新台幣175元，首批限量5萬1840盒。

全聯透過新聞稿表示，除全台有藥商執照許可門市持續販售「亞培家用新冠病毒抗原檢測套組1入」外，也在今天起於全台包含離島、宜花東地區，有藥商執照許可的門市，陸續販售「福吉美家用新型冠狀病毒唾液抗原快速檢驗套組1入」，每盒售價175元，首批限量5萬1840盒，售完為止。

國內疫情正逢高峰，為滿足民眾龐大快篩需求量，政府另有協調快篩試劑廠商供貨至8大通路，販售家用快篩試劑，每人限購1劑，並會每天補貨。8大通路包含統一超商、全家便利商店、萊爾富、OK等4大超商，以及屈臣氏、康是美、全聯、美廉社等通路，販售範圍以疫情發展較快的北北基桃地區為主。（編輯：翟思嘉）1110524