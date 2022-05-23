黃珊珊：快篩陽視同確診預計5/26上路 急門診改看診開藥為主

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台北市副市長黃珊珊說，中央23日表示，快篩陽視同確診預計26日上路，各大醫院防疫急門診將以看診、開藥為主。圖為台大醫學院體育館防疫急門診報到區。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳昱婷台北23日電）衛福部將在本週宣布全民適用快篩陽視同確診措施，台北市副市長黃珊珊說，中央今天上午表示，相關措施預計26日上路，各大醫院防疫急門診將轉型，以看診、開藥為主。

黃珊珊今天下午出席COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫專責天使誓師記者會後接受媒體聯訪，對於防疫急門診轉型時程表示，中央接下來即將宣布快篩陽視同確診措施，上午有向地方表示，預計26日上路。

黃珊珊說，剩下這幾天的時間，聯合醫院5大院區防疫急門診將試行65歲以上長者的綠色通道，各大醫院也會演練防疫急門診轉型，採檢將不再是重點任務，以看診、開藥為主。

黃珊珊指出，開立抗病毒藥物之前，需要問診、確認適應症、禁忌症及交互作用等，所以要先演練，讓效率更快，並考慮讓民眾在預約看診時，就先填報疾病史與用藥狀況。

此外，國民黨籍台北市議員應曉薇指出，台北市政府4月至今已累計4865人確診，幾乎1/3員工染疫，確診人數最多的是環保局、聯合醫院及台北捷運公司。

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黃珊珊說，這3個單位的人員基數多，且相對是第一線人員，接觸風險高，但疫情擴散不是個別單位的問題，且聯醫很多同仁是小朋友從學校帶病毒回家，而不是在院內執行防疫業務而感染。

台北市立聯合醫院總院長璩大成補充，聯醫調查發現，沒有特定單位感染狀況較嚴重，代表並非單位內的群聚，最可能是來自整個環境的感染，且聯醫同仁感染率大約10%，超過台北市的平均感染率，是因為每一名同仁都會定期接受篩檢，跟一般人有症狀才篩檢不一樣，沒有黑數。（編輯：李錫璋）1110523