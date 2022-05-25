鼓勵逾65歲長者接種 6/30前打疫苗送2劑快篩

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指揮中心公布，65歲以上長者及55歲以上原住民尚未完成接種疫苗民眾，6月30日前接種，可免費獲得2劑單劑型快篩試劑。圖為去年民眾在台北市花博大型接種站接種疫苗。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎台北25日電）COVID-19本土疫情持續，指揮中心今天下午公布，65歲以上長者及55歲以上原住民，尚未完成接種疫苗民眾，6月30日前接種，可免費獲得2劑單劑型快篩試劑，鼓勵長者完全接種疫苗。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，中央流行疫情指揮中心今天下午發布新聞稿表示，指揮中心陸續以電子郵件或電話通知各縣市衛生局，6月底前施打疫苗的65歲以上長者及55歲以上原住民，均可免費獲得中央所配發的2劑單劑型快篩試劑。

指揮中心表示，目前接種疫苗疫苗所需快篩大多已送達各縣市政府衛生局，但因各縣市仍需安排倉儲作業以及將快篩配送到合約醫療院所，指揮中心尊重各縣市啟動政策的時間。

指揮中心強調，鑒於COVID-19本土疫情持續升溫，疫苗接種是避免COVID-19感染及降低因感染造成重症、住院或死亡風險最有效的方法，籲請尚未完全接種COVID-19的65歲以上長者，儘速完成COVID-19疫苗接種，保護自身及親友健康。

指揮中心指出，民眾可透過「COVID-19疫苗接種院所」，利用各地方政府衛生局提供「COVID-19疫苗接種院所資訊」，或「COVID-19疫苗接種院所地圖」，選擇住家或工作地附近之接種地點就近接種。

另各縣市衛生局網頁均有彙整合約醫療院所接種資訊，提供民眾運用查詢。疫苗接種後可能發生副作用，通常輕微並於數天內消失，並隨年齡層增加而減少，若擔心接種疫苗後所產生副作用可先與醫師討論，經諮詢評估選擇合適之疫苗接種。

指揮中心提醒，民眾前往接種COVID-19疫苗前，應備妥健保卡或其他可證明身分證件，如為接種第2劑或追加劑COVID-19疫苗者，請記得攜帶「COVID-19疫苗接種紀錄卡」，並於接種前評估時，說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。（編輯：卞金峰）1110525