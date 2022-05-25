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莫德納6歲以下幼兒疫苗 食藥署審查緊急授權
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莫德納6歲以下幼兒疫苗 食藥署審查緊急授權

2022/5/25 15:51（5/25 16:02 更新）
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指揮中心25日表示，食藥署正在審查莫德納6歲以下幼兒疫苗申請緊急使用授權（EUA）資料。（中央社檔案照片）
指揮中心25日表示，食藥署正在審查莫德納6歲以下幼兒疫苗申請緊急使用授權（EUA）資料。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北25日電）近期頻傳幼兒感染COVID-19重症個案，造成多名幼兒死亡，指揮中心今天表示，已經收到莫德納6歲以下幼兒疫苗申請緊急使用授權（EUA）資料，食藥署正在審查中。

據中央流行疫情指揮中心統計，本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）兒童重症個案至今15名，年齡介於8個月至10歲，其中7例出現合併腦炎。這些個案有6名死亡，其中5人發生腦炎（含1名死亡待審個案為4歲女童），相關數據造成家長心慌慌，急著了解自保之道。

目前國內已緊急授權2款COVID-19疫苗提供兒童使用，其中輝瑞兒童疫苗可供5歲至11歲接種、半劑量莫德納可供6歲至11歲接種。

指揮中心發言人莊人祥今天下午疫情記者會中表示，最近輝瑞、莫德納擬再申請將適應症擴增至年齡更小的幼兒，台灣已收到莫德納疫苗的EUA申請，盼擴增使用於未滿6歲幼童，正由衛福部食品藥物管理署審查中。

莊人祥說，在COVID-19幼兒疫苗還沒取得EUA，5歲以下兒童沒疫苗可打時，呼籲家中幼童一但出現不適症狀，家長請不要讓幼兒到幼兒園上學，避免造成群聚感染發生，孩子回家後不舒服，應儘速就醫觀察、採檢。

指揮中心指揮官陳時中也提醒，每個孩子都是寶貝，若家中成人都有打疫苗，就可以大人降低染疫機會，外出返家接觸孩子前應換掉衣服、洗手，都可間接保護無法打疫苗的小孩；另外，兒童專責病房、加護病房持續強化，萬一幼兒染疫仍有量能照顧。（編輯：陳清芳）1110525

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