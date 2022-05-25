輝瑞兒童疫苗開打 5/30預計到貨33萬劑

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輝瑞兒童疫苗25日起陸續開打，指揮中心表示，5月30日預計還有33萬劑到貨。圖為新北市安和國小學生接種疫苗後在觀察區休息。中央社記者王騰毅攝 111年5月25日

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北25日電）輝瑞兒童疫苗今天起陸續開打，提供兒童保護力，指揮中心下午表示，今天中午前已調查地方政府需求量，約有10萬劑可彈性調整撥配；另外，5月30日預計還有33萬劑到貨。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未停，本土單日新增個案連續2天新增8萬例左右，中央流行疫情指揮中心預估短期內個案數不會暴增，但上升是必然，兒童染疫重症頻傳，家長心慌慌，各地方政府輝瑞兒童疫苗校園集中接種作業，自今天起至6月1日間陸續開打。

指揮中心指揮官陳時中今天在疫情記者會中表示，輝瑞兒童疫苗已於昨天撥配約40萬劑給地方政府，預計5月27日將再撥配約28萬劑；另有約10萬劑於今天中午前調查地方政府需求量，彈性調整撥配。

陳時中說，地方政府積極安排輝瑞兒童疫苗接種事宜，很多診所及合約院所今天起開放接種疫苗，但有些地方政府認為診所接種量非常少，主因是兒童疫苗接種原本就是校園接種為主、診所為輔，實際上疫苗量是非常夠的，預計5月30日還有約33萬劑輝瑞兒童疫苗到貨。

據指揮中心統計，5月24日COVID-19疫苗接種5萬7177人次，COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第1劑87.01%、第2劑81.47%，第3劑分為免疫功能低下或受抑制病人的基礎加強劑接種率0.86%，以及一般人的追加劑接種率64.55%，若以符合追加劑接種間隔人數統計約88.45%。（編輯：張芷瑄）1110525