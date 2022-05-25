防範兒童重症 訂定抽血檢驗項目、注意頭部影像

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北25日電）據統計，國內累計15名兒童重症個案，臨床症狀腦炎多於肺炎，防範兒童重症，指揮中心訂定兒童臨床處置相關指引，包含抽血檢驗項目、注意頭部影像，提醒醫師多加留意。

因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情持續升溫，且考量全台已進入大規模流行階段，為防範兒童重症風險，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中說明防範兒童重症風險相關防治作為。

陳時中表示，中央已於上週舉行專家會議，並訂定「兒童臨床處置相關指引」，包含抽血檢驗項目、注意頭部影像等，後續將會發布醫界通函供給各界醫師參考。

針對兒童個案醫療資源，已擴大設置56家醫院負責兒童綠色通道醫療服務、27家重度急救責任醫院協助收治中重症兒童，至於腦炎、心臟等重症兒童，將交由4家兒童醫院和19家醫學中心承擔收治，相關調度由緊急醫療網中心專人負責，醫院機構家數將視疫情狀況持續更新。

國內已開放5至11歲兒童接種疫苗，以利獲得保護力，陳時中說，輝瑞兒童疫苗已於今天陸續配送各縣市，預估需求主要以5至11歲各縣市人口數的7成，提供各地方政府兒童疫苗施打規劃，以提升保護力。

陳時中指出，有關滿5至11歲兒童施打輝瑞兒童疫苗接種事宜，已於5月16日函請教育部及各地方政府衛生局配合於今天起，依期程規劃陸續於校園或指定/安排合約醫療院所提供接種。（編輯：張芷瑄）1110525

（指揮中心提供）

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