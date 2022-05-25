中重症增191人 再添1名6歲男童染疫釀腦炎

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北25日電）COVID-19本土新增個案數持平，連續2天維持單日8萬多例，中重症新增191人，值得注意的是，國內兒童腦炎重症個案不斷增加，今天新增1名染疫釀腦炎6歲男童，醫院搶救中。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩下午在疫情記者會中宣布，今天新增8萬9352例本土個案，確診個案中新增191例中重症（中症122例、重症69例），其中76例死亡，單日新增死亡數創新高；另新增37例境外移入病例。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，今天新增1例兒童重症個案，為雲林1名6歲男童，有氣喘及過敏性鼻炎病史，日前因家人染疫，男童5月21日發燒攝氏39度、寒顫、食慾下降，當天深夜時出現意識變化、嘔吐、抽搐症狀，緊急送醫，抵達急診時體溫已燒至42.7度、血壓偏低。

羅一鈞說，這名男童在醫院快篩陰轉陽，隨即出現持續性癲癇及休克症狀，醫療團隊緊急將男童轉送另一家醫院加護病房插管住院，期間曾執行X光、電腦斷層發現有肺炎與腦炎現象，正在使用瑞德西韋、類固醇、降腦壓藥物等救治。

羅一鈞表示，這名個案很多症狀都符合前驅症狀表徵，包括體溫大於41度、抽搐、持續嘔吐等，家長警覺性高，即時就醫；另外，最近頻傳5歲至10歲兒童腦炎個案，鼓勵家長帶著孩子施打疫苗，增加保護力。

據指揮中心統計，國內累計15名兒童重症個案，年齡介於8個月至10歲，其中7例出現合併腦炎症狀。這些個案有6名死亡，其中5人發生腦炎（含1名死亡待審個案，4歲女童）。

今天新增76例本土病例死亡個案，年齡介於30多歲至90歲以上，其中50人年齡超過80歲，73例有慢性病史、31例從未接種疫苗。2名30多歲死亡個案均有癌症、慢性病史，女性個案打過1劑疫苗，有慢性心血管疾病，染疫合併敗血性休克；男性個案未接種疫苗，出現呼吸衰竭、癌症惡化。

根據指揮中心統計，今年1月至5月24日，本土輕症、無症狀個案累計143萬8376例、占99.77%，中症累計2474例、占0.17%，重症累計881例、占0.06%。（編輯：謝雅竹）1110525

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）