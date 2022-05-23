6童染疫死亡5人與腦炎有關 陳時中：這是警訊

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對於目前14名重症病童中有6人併發腦炎，已經死亡的6人中有5人與腦炎有關，似有增加趨勢，指揮中心認為是警訊。（指揮中心提供）

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（中央社記者陳婕翎、許秩維台北23日電）1名10歲男童染疫併發腦炎，出現看到妖怪的幻覺，18日不治，指揮中心今天下午收到個案死亡資料，對於目前14名重症病童中有6人併發腦炎，已經死亡的6人中有5人與腦炎有關，似有增加趨勢，認為是警訊。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情持續，目前累計14名兒童重症病例，年齡介於1到10歲，臨床症狀竟是腦炎多於肺炎，6例合併出現腦炎、4例肺炎、2例敗血症等；這些個案有6名死亡，其中5人發生腦炎。

中央流行指揮中心指揮官陳時中在今天下午記者會中表示，雖然台灣兒童重症死亡相關案件數很少，但與鄰近國家相比卻是多的，「這是警訊」，會盡快與專家開會，列出注意事項、醫療指引，提供最好的幫助。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，台灣和香港確實觀察到COVID-19病童腦炎出現增加趨勢，日本、韓國似乎沒看到類似報告，是否跟華人遺傳、代謝或環境有關，有待進一步研究，專家考慮成立相關研究平台，中央會與其合作，共同探討。

這6名重症死亡兒童，分別是先前公布2名2歲男童都有腦炎，今天公布迄今年齡最小、在家午睡猝死的1歲男童，以及腦炎合併神經性休克的3歲男童，還有4歲女童和10歲男童均為重症合併腦炎。

羅一鈞說，4歲女童和10歲男童死亡病例，是在衛福部疾病管制署舉辦「兒童新冠肺炎併發急性腦炎之臨床處置與案例討論」時，醫師所分享的案例，其中4歲女童是指揮中心5月19日公布，10歲男童是昨天公布個案。

羅一鈞說，今天下午已透過法定傳染病系統收到10歲男童的死亡相關資料，待研判完成後會儘速公布；目前還沒有收到4歲女童的死亡相關資料，會趕快蒐集資料進行研判，上述兩個案皆屬於死亡待審個案。

羅一鈞也提到，針對兒童個案醫療資源，規劃增加800多床，現階段已有60家醫院負責兒童綠色通道醫療服務、26家重度急救責任醫院協助收治中重症兒童，至於腦炎、心臟等重症兒童，將交由6家兒童醫院和16家醫學中心承擔收治，相關調度由緊急醫療網中心專人負責。（編輯：陳清芳）1110523