增2兒童染疫病逝 1歲男童午睡猝死送醫採檢確診

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎、許秩維台北23日電）COVID-19本土病例連續4天下降，但兒童死亡病例持續增加，今天新增2名病逝童，介於1至3歲，國內年齡最小死亡個案1歲男童，在家午睡猝死，送醫搶救不治後才採檢確診。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在疫情記者會中公布，新增6萬6247例本土個案，確診個案中新增173例中重症（中症130例、重症43例），其中40例死亡。另新增36例境外移入病例。

針對死亡個案，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，年齡介於1歲至90多歲以上，新增2名兒童死亡個案，1歲男童，無慢性病史，家中午睡，被家人發現昏迷，男童無心跳、呼吸，緊急送醫，急救無效，法醫無發現外傷，到院採檢結果為陽性確診，推斷死因為COVID-19。

羅一鈞說，另一名死亡兒童個案為3歲男童，無慢性病，5月16日出現發燒症狀，大約燒到攝氏38度多，在家中使用快篩陽性，5月17日高燒至40多度，出現四肢發紺狀況，家人緊急送醫，急診發現男童已意識喪失、四肢痙攣、抽搐，有肺炎、腦水腫狀況。

羅一鈞表示，這名男童合併腦炎缺氧、神經性休克，頭部僵硬，搶救期間使用瑞德西韋及降腦壓藥物等，仍然不治，在5月20日病逝，死因為腦炎合併神經性休克，是國內第6名染疫腦炎兒童個案。國內累計14名兒童重症，6例合併出現腦炎症狀；兒童死亡人數為4名，其中3人死因為腦炎。

羅一鈞再次提醒，兒童8大重症前驅症狀包含體溫大於41度、意識不佳、持續昏睡、持續頭痛、持續嘔吐、肌躍型抽搐、抽搐、步態不穩等。若家有確診兒童，家長觀察到兒童出現上述任何一項症狀，應趕緊將小孩送醫評估與治療。

根據指揮中心統計，今年1月至5月22日，本土輕症、無症狀個案累129萬278例、占99.77%，中症累計2173例、占0.17%，重症累計740例、占0.06%。（編輯：管中維）1110523

（指揮中心提供）