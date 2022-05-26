北市兒童疫苗校園接種 不少家長改打輝瑞

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北26日電）台北市今天啟動輝瑞兒童疫苗校園接種，副市長黃珊珊說，從首間施打的銘傳國小看起來，超過8成家長抽單改打輝瑞，不過這都是家長的選擇，很正常。

5到11歲COVID-19（2019冠狀病毒疾病）輝瑞兒童疫苗開打，台北市政府教育局統計，國小生接種意願約有5成，今天由銘傳國小率先啟動校園接種，結合既定莫德納疫苗接種規劃，宏恩醫院進駐協助施打。

上午7時50分一到，家長帶著學童魚貫進入接種場地，大部分學童在家長與醫護人員指示後，便乖乖坐下等待接種，也有學童緊閉雙眼、打完後大喊「好痛」，還有學童到了注射區後開始掙扎，出動3名護理師安撫才順利施打完畢。

銘傳國小校長褚希雯接受媒體聯訪表示，今天大約有325名學童會接種，年紀分布從5到12歲都有，且打輝瑞的比莫德納踴躍非常多。

銘傳國小家長會長潘宗毅說，一開始還不確定能施打輝瑞兒童疫苗時，家長有很多疑慮，所以願意施打的比率很低，但確定可以打輝瑞之後，吸引許多本來沒有意願的家長，所以這次施打率共超過5成。

潘宗毅指出，家長會參考記者會與專家說法，以風險來評估要不要讓孩子施打，但即便是專家，大家看法仍有差異，就回歸到家長自己的判斷，因此也觀察到群眾效應，家長們對輝瑞的意願較高。

對於是否有莫德納棄打潮，黃珊珊表示，從銘傳國小看起來的確是有，本來有135人要打莫德納，結果超過8成家長抽單，最後只剩22人要打，不過這都是家長的選擇，很正常。

黃珊珊說，今天打疫苗的學童看起來都滿開心的，大部分都說不會痛，有提醒他們回家要多喝水，有異狀就馬上反映。（編輯：陳仁華）1110526