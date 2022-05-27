鄭文燦：規劃在6/15前完成國小及幼兒園到校接種

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園27日電）桃園市長鄭文燦今天表示，會透過到校集中施打，完成國小及幼兒園的疫苗接種，規劃在6月15日前完成；針對幼兒園年滿5歲的孩童，目前由教育局媒合幼兒園併入附近的國小接種。

桃園市今天新增1萬74例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案，鄭文燦下午主持疫情說明記者會時表示，輝瑞兒童疫苗可供5歲至11歲接種，半劑量莫德納可供6歲至11歲接種，家長同意書的部分，桃園市國小約有3成接種莫德納疫苗、5成接種輝瑞兒童疫苗。

鄭文燦說，針對公私立及非營利幼兒園年滿5歲的孩童，除了可以到醫療院所接種，也可以安排到校接種，將由教育局媒合幼兒園併入附近的國小接種，初步統計約有14萬人。

鄭文燦表示，桃園目前ICU的重症幼兒有5人，其中3人來自外縣市，2人為桃園市民，會請各醫院對幼兒重症特別照顧，但目前比例並不高。

針對中央今天宣布，0至6歲孩童可領5劑免費快篩，鄭文燦表示，桃園有475家藥局提供服務，符合資格的孩童初估有14萬8000餘人。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

鄭文燦說，桃園發放快篩的地方版本有加碼，主因是採購了較多的快篩試劑和唾液試劑；針對國小學生，預計在6月10日發放每人2劑鼻腔快篩，針對公私立及非營利幼兒園的幼童及工作人員，預計在6月2日以後，陸續發放每人2劑唾液快篩。

鄭文燦也說，昨天起快篩陽性經醫事人員確認即為確定病例，桃園市總共有28家醫院、255家基層診所，以及12處社區醫療採檢站（原社區採檢站）提供服務，31日將於觀音區公所增設1處社區醫療採檢站；感謝各醫院在人力吃緊狀況下，徵召了一部分退休醫護人員來支援這項工作。（編輯：張銘坤）1110527