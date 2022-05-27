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疫苗施打9/64

嘉市30日起校園疫苗開打 社區接種籲給未上小學孩童

2022/5/27 17:08（5/27 20:42 更新）
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嘉義市國小預計自30日起前進各國小校園集中施打輝瑞兒童疫苗，6月7日前完成接種，市長黃敏惠（右）27日在線上防疫記者會公布各校接種時程。（嘉義市政府提供）中央社記者黃國芳傳真 111年5月27日
嘉義市國小預計自30日起前進各國小校園集中施打輝瑞兒童疫苗，6月7日前完成接種，市長黃敏惠（右）27日在線上防疫記者會公布各校接種時程。（嘉義市政府提供）中央社記者黃國芳傳真 111年5月27日
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（中央社記者黃國芳嘉義市27日電）嘉義市國小自30日起入校集中施打輝瑞兒童疫苗，預計6月7日前完成接種，市長黃敏惠今天籲請學童家長優先將社區接種機會，讓給5至6歲未上小學孩童，提升學童接種率。

黃敏惠下午召開線上防疫記者會時表示，針對5至11歲輝瑞兒童疫苗，嘉義市各國小分別自30日起入校集中施打疫苗，提醒家長在下週停止實體課程期間，入校施打照常進行，預計6月7日前完成校園接種，學童依照校園排程一定打得到。

另外，經嘉義市政府衛生局爭取，中央已同意撥補更多輝瑞兒童疫苗。中央調撥給嘉義市輝瑞兒童疫苗今天到貨，已撥補3150劑疫苗至21家輝瑞兒童疫苗合約診所，未來陸續會有新到貨疫苗，屆時會視撥配狀況調配疫苗給各院所。

黃敏惠提醒學童家長，嘉義市自30日起進入國小校園接種輝瑞兒童疫苗，籲請家長優先把社區接種的機會，讓給5至6歲未上小學的孩童，提升嘉義市兒童疫苗接種率。另也呼籲鄰近縣市的醫療院所，不要拒絕其他縣市的孩童接種疫苗。（編輯：張芷瑄）1110527

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