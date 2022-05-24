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輝瑞兒童疫苗北市開放預約15分鐘額滿 將研議加開量能

2022/5/24 10:38（5/24 10:53 更新）
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台北市第13期疫苗預約平台24日啟動，提供逾7000劑輝瑞兒童疫苗，不到15分鐘全部額滿。圖為台北市文山區家長送孩子上學。（中央社檔案照片）
台北市第13期疫苗預約平台24日啟動，提供逾7000劑輝瑞兒童疫苗，不到15分鐘全部額滿。圖為台北市文山區家長送孩子上學。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳昱婷台北24日電）台北市第13期疫苗預約平台今天啟動，提供7232劑輝瑞兒童疫苗量能，不到15分鐘便全部額滿，引發家長抱怨。台北市副市長蔡炳坤說，將進一步討論是否加開預約量能。

5到11歲COVID-19（2019冠狀病毒疾病）輝瑞兒童疫苗即將開打，台北市將於26日啟動國小校園接種，同時在今天開放至疫苗預約系統預約下週施打，30日起還有台大等15家醫院開設兒童疫苗特別門診，提供接種服務。

不過，疫苗預約系統提供的7232劑輝瑞兒童疫苗量能，今天上午9時開放預約後，不到15分鐘就全部額滿，引發沒搶到的家長抱怨，因為等不及校園接種才先預約，沒想到名額這麼少，只能繼續把小孩關在家。

蔡炳坤透過媒體群組回應，此次疫苗預約系統共提供6萬多劑量能，包括莫德納、BNT、高端及輝瑞兒童疫苗，上午9時開放後，15分鐘就有1萬2082人完成預約，其中輝瑞兒童疫苗全部額滿，將進一步討論是否再加開預約量能。

衛生局表示，30日起，台大、長庚、北醫附醫、台安、北榮、國泰、馬偕、萬芳、三總、協和婦女、康寧、博仁、台大北護分院及聯合醫院仁愛、中興院區15家醫院將開設輝瑞兒童疫苗特別門診，提供5到11歲兒童接種服務。（編輯：李亨山）1110524

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