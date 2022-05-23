北市輝瑞兒童疫苗5/24開放預約 校園接種照常

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（中央社記者陳昱婷台北23日電）5到11歲輝瑞兒童疫苗即將開打，台北市副市長蔡炳坤今天說，明天起疫苗預約平台將釋出7000多個名額在下週施打，國小校園接種仍會按照既定計畫，在26日啟動。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，蔡炳坤上午出席閻錫山故居修復重新對外開放記者會後接受媒體聯訪指出，這週將進入疫苗接種多元化，除了原本成人疫苗及6到11歲兒童莫德納疫苗接種外，還有青少年第3劑BNT及輝瑞兒童疫苗即將開打。

蔡炳坤下午透過媒體群組說明，台北市第13期疫苗預約平台明天開放預約，在5月30日到6月5日進行接種，共提供3萬1380劑莫德納量能、2萬8615劑BNT量能、2620劑高端量能及7232劑輝瑞兒童疫苗量能。

蔡炳坤指出，若家長希望替5到11歲兒童接種輝瑞疫苗，除了透過平台預約外，原訂5月26日啟動的國小校園接種仍會按計畫同步進行，各校會再跟家長說明，請家長留意。

此外，蔡炳坤說，青少年第3劑BNT校園疫苗接種將在5月25日到6月15日進行，尚未施打第1、2劑的青少年也可以趁此次機會在校園接種。

蔡炳坤表示，台北市中小學及幼兒園今天開始實施遠距教學，校園接種不會受到影響，該打疫苗就返校接種，呼籲全民把疫苗打好打滿，才能應付這波疫情洪峰，並提醒家長讓孩子們正常作息，做好自身健康維護。（編輯：方沛清）1110523