17例兒童染疫重症釀5死 陳時中提3「加強」因應

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（中央社記者張茗喧、陳婕翎台北24日電）指揮中心統計，國內累計17名COVID-19兒童重症，5例死亡個案中有4例併發腦炎。指揮官陳時中今天表示，會加強注意、加強綠色通道、加強兒童加護病房開設因應。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，今天單日確診病例再次重回8萬例。根據中央流行疫情指揮中心統計，目前國內累計17名COVID-19兒童染疫重症，其中5例死亡，有4例併發腦炎，比例相當高。

有醫師建議兒童確診後應先抽血、做磁振造影，以此觀察是否可能發展為重症或腦炎。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞下午在疫情記者會中表示，20日下午已開專家會議討論臨床處置指引，針對抽血檢驗、頭部影像檢查等都有討論，後續會透過醫界通函公布正式版指引。

指揮中心昨天宣布將兒童加護病房從現行21床擴增至100床以上，被外界質疑動作太慢。

陳時中表示，指揮中心一向很重視兒童染疫議題，最近召開研討會發現兒童染疫後併發腦炎狀況確實較多，也頻繁找專家討論，目前無論是兒童專責病房或加護病房用量都還不到一半，相信還有一些時間可以準備。

他指出，指揮中心先前雖然也有注意到兒童腦炎狀況，但沒想到案例會這麼多，將加強注意、加強綠色通道、加強兒童加護病房開設因應兒童重症，也是現在努力的方向。

5歲至11歲孩童將於明天起接種輝瑞兒童疫苗，12歲至17歲青少年也將於近日開始接種第3劑COVID-19疫苗。不過，傳出有部分縣市將校園接種時程延後至6月，令家長擔憂。

陳時中表示，據統計，僅有2縣市將5歲至11歲的校園疫苗接種安排在6月1日之後才開打，12歲至17歲也只有少數縣市安排在6月過後開打，顯示多數縣市都在5月底至6月初之間就會展開校園接種，尊重各縣市、學校安排。

指揮中心發言人莊人祥指出，最近很多縣市停課，6月又遇上端午連假，考量校園接種需要排程，希望縣市衛生局早點安排接種，家長也可以帶孩子到合約院所接種。

昨天國內共接種5萬8815劑COVID-19疫苗，累計接種5423萬8724劑，人口涵蓋率第1劑86.94%、第2劑81.41%、第3劑64.41%、基礎加強劑接種率0.86%。（編輯：管中維）1110524