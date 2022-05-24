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北市學生提早放暑假？柯文哲：最慢26日宣布結果

2022/5/24 16:10（5/24 16:34 更新）
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台北市高中以下及幼兒園是否提早放暑假，市長柯文哲表示，最慢26日宣布結果。圖為20日內湖區國小生放學。（中央社檔案照片）
台北市高中以下及幼兒園是否提早放暑假，市長柯文哲表示，最慢26日宣布結果。圖為20日內湖區國小生放學。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳怡璇台北24日電）因COVID-19疫情，北市高中以下及幼兒園本週停止實體到校、採線上教學，至於是否提早放暑假，台北市長柯文哲今天表示，事涉各級學校及托嬰服務，需好好討論，最慢週四宣布結果。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，市長柯文哲確診、副市長蔡炳坤快篩陽性，都採視訊參與。

柯文哲表示，兩個月前疫情較嚴重是因為學校、餐廳、八大場所等場所容易感染，後來經過政策調控如暫停實體到校、暫緩老人共餐及其他活動等，且防疫跟經濟要取得平衡，按照醫院量能調控管制的鬆緊度，希望用這種方式「一個半月內把可能感染的人都感染完畢」，台灣就可以比較順利解封。

柯文哲指出，在專責病床量能方面，統計至昨天晚間6時，2574床中還有833個空位，住院人數183人、出院119人；而最近大家較關心兒童確診問題，中央也已下令醫院加開兒童加護病房。

媒體提問關於北市各級學校是否繼續暫停實體到校，或是直接提早放暑假。柯文哲表示，政策牽涉到高中、國中、小學、幼兒園甚至還有托嬰服務，也要看疫情，內部討論中，也會請蔡炳坤跟教育局、社會局一起思考，最慢週四跟大家講。（編輯：張銘坤）1110524

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