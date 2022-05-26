快篩免費發放 政院拍板中低收入戶每人5劑、長照機構住民3劑

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（中央社記者賴于榛台北26日電）為減輕弱勢族群負擔，行政院長蘇貞昌今天在行政院會表示，將免費發放低收入、中低收入戶每人5劑快篩試劑；另外長照機構住民每人3劑快篩試劑，預計有80萬人可受惠。

衛福部今天在行政院會報告「COVID-19疫情現況及應處作為」，行政院發言人羅秉成主持行政院會後記者會時轉述，蘇貞昌在院會中表示，本土疫情處於高原期，未發生突然暴增狀況，整體趨勢平穩，輕症和無症狀比率仍達99.8%。

蘇貞昌說，目前首要任務是保全醫療體系量能，醫院須集中量能集中診治中、重症病患。

蘇貞昌表示，快篩試劑目前已較容易買到，政府會持續提供快篩試劑給地方政府和學校運用；蘇貞昌也宣布，將免費發放低收入、中低收入戶每人5劑快篩試劑，長照機構住民每人3劑快篩試劑，預計有80萬人可受惠。（編輯：蘇志宗）1110526