台中2至12歲將普發2劑快篩 逾30萬人受惠

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台中市宣布，30日起針對2至12歲幼童及設籍和平區的居民，每人發放2劑快篩試劑。圖為市售居家快篩試劑。（中央社檔案照片）

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（中央社記者蘇木春台中26日電）因應「快篩陽經診斷即確診」今天上路，台中市長盧秀燕今天宣布，自5月30日起，將針對2至12歲的台中幼童以及設籍和平區的居民，每人發放2劑快篩試劑，估30萬3267名市民受惠。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心昨天表示，自今天起，修訂COVID-19病例定義，不分年齡、族群民眾使用家用抗原快篩試劑檢測結果陽性，經醫事人員確認即為確定病例。

盧秀燕今天前往台中市議會備詢，她會前接受媒體聯訪時宣布，台中市自5月30日起，將針對2至12歲的台中幼童以及設籍和平區的居民，每人發放2劑快篩試劑，預計有30萬3267名市民受惠。

盧秀燕指出，台中市2至12歲的孩童預計有29萬2360人，考量疫苗覆蓋率仍低，5歲以下幼童甚至無法施打疫苗，身體抵抗力較差，因此普發快篩試劑，讓家長能即時在孩童有症狀時使用快篩，確保孩童健康。

她說，另考量和平區藥局、超商普及率較低，居民可能取得快篩試劑不易，市府也在這波計畫中，普發兩支快篩給設籍和平區的居民，預計有1萬907人。

因應「快篩陽經診斷即確診」今天上路，盧秀燕表示，市府事前已先準備好，目前台中有超過250家醫療院所可以提供確診認定、看診、給藥等服務，並持續增加中，而原來有提供PCR服務的醫療院所也會保留服務。

台中市政府衛生局說明，快篩陽性的民眾可以到超過250家醫療院所看診，醫病若能達成「快篩陽經診斷即確診」共識，醫師給藥後，也會將資料上傳到中央系統，衛生局接下來就會安排居家照護或其他安置。

若醫病沒有共識，也能轉介做PCR篩檢，預計數小時後，得知確診與否；若為陽性，也均由醫師通報。

衛生局提醒，民眾就醫時，請務必更新手機號碼及居住地址等資料，收到中央的確診簡訊時，也請儘速於24小時內填報回傳，越早回傳的民眾，將優先寄送關護包、提供隔離通知書及啟動健康關懷。（編輯：陳仁華）1110526