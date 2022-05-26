衛福部：本土疫情將進入高原期 重症及死亡續上升

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

衛福部表示，本土疫情將進入高原期，重症及死亡病例持續上升。圖為26日民眾前往三重小巨蛋社區篩檢站採檢、看診，填寫相關資料。中央社記者吳家昇攝 111年5月26日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北26日電）衛福部今天表示，全球疫情略降，仍顯嚴峻，本土疫情則將進入高原期，重症及死亡病例持續上升，請各部會及中央與地方政府間務必加強協力與溝通，以因應疫情帶來的社會衝擊。

衛福部今天在行政院會報告「COVID-19疫情現況及應處作為」，會後發布新聞稿。

衛福部指出，今天起全面實施快篩陽性經醫病共識診斷後確診的政策，並強化全國診斷及給藥量能，動員基層醫療體系投入看診、給藥及居家照護服務，並開放居家照護民眾就醫方式，若無法使用視訊診療或使用後仍需就醫，可聯絡衛生局後以防疫車隊、同住親友或確診者陪同、自行前往等方式就醫，盡早獲得適當診治。

衛福部說，也將擴大快篩試劑實名制熱區與偏遠地區配布，使民眾能盡速掌握健康狀況；同時優化自主回報及開單流程，減輕公衛行政作業負荷。

另外，衛福部指出，為保護學齡前兒童，將擴大開設就醫綠色通道，並增設專責病床及加護病床，啟動重症跨區轉診調度，縮短轉院時效。

衛福部呼籲，本土疫情將進入高原期，中央及地方應保持合作隨時溝通連繫，使防疫政策及資源能順暢運行，國高風險族群則應盡速完成接種疫苗並落實個人防疫，以降低疫情影響，早日進入正常生活。

根據衛福部資料，今年截至25日為止，累計本土病例共144萬1731例，其中輕症無症狀者占99.77%，中重度以上則占0.23%，死亡0.049%。（編輯：翟思嘉）1110526