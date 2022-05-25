陳建仁：台灣穩健防疫 疾病致死率多國中最低

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國內疫情持續，前副總統陳建仁25日說，目前疫情在高原期，台灣疾病致死率與其他幾國相比是最低的。圖為高雄民眾在篩檢站排隊等待做PCR。（中央社檔案照片）

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（中央社記者吳欣紜台北25日電）國內COVID-19疫情持續，前副總統陳建仁今天說，目前疫情在高原期，台灣穩健防疫策略能穩住醫療量能、不造成高死亡率，與其他幾國相比，台灣疾病致死率也是最低的。

陳建仁今天接受Yahoo TV「齊有此理」主持人王時齊專訪時，說明疫情現況。

陳建仁表示，台灣感染Omicron變異株的確診人數最高到9萬人，近日多維持在8萬人左右，顯見疫情處在高原期，若像香港、南韓一樣，感染猛烈，一個半月疫情就會走下坡，但這也會造成醫院慌亂，產生高死亡率跟致死率。

陳建仁同時也在臉書（Facebook）貼文分享比較11國1城的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）發生率、死亡率、致死率與全死因超額死亡率，他在專訪時提到，比較今年1月1日至5月23日的疾病致死率，台灣是最低的、僅有0.04%，台灣保持穩健防疫策略，不希望一下有太多人感染，穩住醫療量能，讓民眾也可得到比較好的醫療照護，雖然可能讓疫情拖比較久，但高峰會慢慢緩坡下來。

針對近日兒童染疫併發腦炎的案例，陳建仁也說，台灣兒童腦炎發生率跟日本相近，都是萬分之幾、沒有特別高，詳細原因還不是很明確，但提醒家長及學校老師必須提高警覺觀察，尤其不能打疫苗的5歲以下小朋友，若有不舒服、發燒、走路歪倒等，都應立刻送醫診斷。

陳建仁也說，台灣任何疫苗接種政策都有經過國家疫苗委員會的專家評估，如果決定開放接種，絕對是利大於弊，奉勸家裡有小小孩的民眾能讓孩子踴躍接種，讓小孩有更好的保護力。

對於台灣什麼時候可以回到正常生活，陳建仁說，台灣自然感染率少，解封需要靠接種疫苗達成，如果第三劑疫苗接種努力提升至7、8成，再加上近日約140萬人的感染情況下，應該很快就能像歐美國家一樣正常生活，呼籲大家儘速接種疫苗。（編輯：陳仁華）1110525