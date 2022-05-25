本土確診8.9萬例 陳時中：疫情仍處高原期

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張茗喧、陳婕翎台北25日電）COVID-19本土病例重回8.9萬例，逼近前高，指揮中心指揮官陳時中今天表示，疫情仍處高原期，今天死亡率和19日單日確診約9萬例的時候相當，死亡率約為萬分之8到9。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，今天本土新增8萬9352例確診病例，逼近5月19日單日新高9萬331例，死亡病例76例創下單日新高。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，目前疫情仍處高原期，今天的死亡率約為萬分之8到9，和5月18日、19日的死亡率相當。

國民黨立委葉毓蘭日前出現症狀，當天就快篩4次。陳時中認為，不用天天篩、一直篩，若有症狀和接觸史建議快篩；只有接觸史但時間不長，可過1、2天後快篩；若是有症狀但無接觸史，也是可以篩一下安撫心情，但不用常常篩，畢竟都是防疫醫材，用多也是浪費不好。

在家用快篩實名制販售方面，陳時中說，今天共有4926家機構可販售，可販售147萬人份，截至今天中午12時共有1家完售，累計賣出5萬多份。

快篩實名制自4月28日實施以來，目前仍為第1輪，每人限購1份5劑入，累計賣出888萬人份、相當於超過4440萬劑快篩試劑。

指揮中心近日調整疫情專責病房護病比，每位護理師照顧的病人變多，負荷加重，引發護理師反彈，指揮中心今天下午和中華民國醫師公會全國聯合會座談，了解第一線護理人員心聲。

陳時中說，護理界無論是否在疫情期間，都在第一線照顧病人，非常辛苦，盼秉持最大誠意共謀解決之道，給予最大關心。（編輯：陳清芳）1110525