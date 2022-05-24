更多編輯台推薦新聞：
輝瑞兒童疫苗副作用有哪些？保護力多少？接種前該注意的事
生活

輝瑞兒童疫苗副作用有哪些？保護力多少？接種前該注意的事

清冠一號不能當茶喝 副作用為何？哪裡可取得？QA一次看
生活

清冠一號不能當茶喝 副作用為何？哪裡可取得？QA一次看

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看
生活

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看

疫情整理包》本土增逾8萬例 全民適用快篩陽即確診預計26日上路

疫情整理包》本土增逾8萬例 全民適用快篩陽即確診預計26日上路

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
COVID-19疫情整理包
重點發展
新聞專題
重點發展2/249

陳時中：疫情短期不會暴增 個案數上升是必然

2022/5/24 17:11（5/24 17:27 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國內COVID-19疫情持續延燒，許多民眾24日前往高雄市苓雅區篩檢站排隊，等待做PCR採檢。中央社記者董俊志攝 111年5月24日
國內COVID-19疫情持續延燒，許多民眾24日前往高雄市苓雅區篩檢站排隊，等待做PCR採檢。中央社記者董俊志攝 111年5月24日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北24日電）COVID-19本土單日新增個案維持6至8萬例，指揮中心揮官陳時中表示，民眾自主防疫意識高、疫苗施打率較鄰近國家好，疫情趨勢平穩，研判短期內個案數不會暴增，但上升是必然。

衛福部預估COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情5月中旬進入高峰，單日新增病例上看10萬例或更多，但自從5月19日出現單日新增9.5萬例後，新個案數連續多天維持在6至8萬例，外界關注台灣疫情是否進入南北黃金交叉，確診潮將往中南部走。

陳時中今天下午疫情記者會中表示，台灣本來就是一日生活圈，各縣市染疫率漸漸趨於一致是可預期的，原本推估5月底單日確診數可能上升至16萬例，「我個人推估會比較低一點點」，疫情持續高高低低，但整體趨勢相對平穩，研判短期內應該不會快速暴增，但個案數往上走是一定的。

有媒體詢問，台灣單日確診不超過10萬例，是否與民眾自主防疫，如大眾運輸運量降低、部分店家自主禁內用有關，陳時中說，據近期監測顯示，現階段人流約為去年3級警戒人流降幅的3/4。換句話說，即使沒有強制性管制，民眾自主防疫意識高，口罩措施也沒有鬆懈。

即使居家隔離、檢疫持續鬆綁，也沒有明顯影響國內疫情。陳時中說，可能與民眾積極快篩有關，「甚至過於積極」，代表大家都很重視防疫。另外，以這一波疫情來看，台灣疫苗施打率比鄰近國家多，上述原因都成功把疫情控制在一定範圍內。

指揮中心發言人莊人祥表示，預估這一波疫情大約會在5月底至6月初過高峰期，疫情可能持續起伏，每日新增個案不會立刻清零，6月底並不會是疫情探底的時間點，研判7月每日新增個案數可能下探到更低點，但後續可能因民眾恢復活動，疫情再次升溫。

快篩陽視同確診全民適用預計26日上路，大型社區採檢站將隨之轉型，陳時中表示，採檢站預計變成三合一站，可以協助診斷、確診，遇到重症高風險個案，可協助開立口服抗病毒藥物，同時一併領取症狀用藥。

另外，台北市長選舉年底登場，陳時中是外界眼中熱門人選之一，今天記者會中有媒體提問，傳出陳時中下週將會被黨內提名參選，衛福部長之位將由台灣大學副校長、指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳接任，對此，陳時中僅說，希望大家還是先關心疫情，針對提名、接任人選，他一無所悉。（編輯：陳政偉）1110524

延伸閱讀
台北市副市長蔡炳坤喉嚨不適快篩陽性 PCR後在家隔離首批輝瑞兒童疫苗配送40.3萬劑 各縣市數量、施打時間一次看重症1歲童成最年輕腦炎個案 有8大前驅症狀應立刻就醫清冠一號不能當茶喝 副作用為何？哪裡可取得？QA一次看疫情可望緩步降溫？陳時中下午說明侯友宜質疑摀耳朵接電話 陳時中：我都有聽3對象快篩陽可請親友代看診 陳時中下午說明
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀